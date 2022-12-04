Видео: Долгий вечер Григория Лепса в Петербурге закончился побоищем с его участием

Вечер пятницы 2 декабря в Петербурге для Григория Лепса закончился еще интересней, чем начинался. После странного завершения концерта он доехал до места, где можно было отвести душу не только на микрофоне.



Как стало известно «Фонтанке», уже за полночь певец доехал до бара «Финнеганс», что на Московском проспекте, 192. Там у него радикально не сложились отношения с одним из посетителей, прозвучали обидные слова. Решить все по законам дуэльного кодекса — то есть один на один — не позволило наличие охранников. Они не стали довольствоваться ролью секундантов. Смотрите, что из этого вышло.

