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    Как и за что? Подробности и видео задержания владельца самой дорогой шавермы в Петербурге

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    Оперативники уголовного розыска петербургского главка при силовой поддержке спецназа «Гром» задержали бизнесмена Мурада Мурадяна. Об этом «Фонтанка» писала утром 2 декабря. В полиции рассказали, что конкретно вменяют предпринимателю, и показали пачки денег в номере отеля Men’k Kings.

    ГУ МВД России по СПб и ЛО

    На оперативной съемке спецназовцы ломают добротные двери отеля и врываются в темный номер бизнесмена. Его сразу кладут лицом в ковролин, после чего дают одеться и начинают запрос. На видео Мурадян так и не признался, в чем его подозревают. Отметил только, что полиция якобы мешает взыскать деньги с должников. В ГУ МВД решили объяснить, в чем претензии.

    Мурадян — коммерческий директор ООО «Альянс», компании, которая сдает в аренду площади в бизнес-центре на шоссе Революции. Полиция выяснила, что немалый доход Мурадяну и Ко приносила мошенническая схема, применяемая регулярно. Помещения сдавались в аренду, заключался договор, в который вносилась некорректная информация о площади, порядке и способе оплаты. Спустя 1–2 года арендатора «выживали» под надуманным предлогом, не подписав акт передачи помещения собственнику. Потом заключался новый неточный договор с другими компаниями. В это же время «Альянс» пытался через суд взыскать миллионы с предыдущих арендаторов. Такое пытались провернуть с центром техобслуживания «Шеви Плюс». С них через суд требовали взыскать 14 млн рублей.

    «По предварительным данным от преступных действий подозреваемых пострадало не менее шести коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей. Следователями УМВД России по Адмиралтейскому району г. Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)», — рассказали в пресс-службе главка.

    Преданным читателям «Фонтанки» имя Мурада Мурадяна знакомо. В 2018 году СОБР нашел его за поленницей, а дети пытались отбить отца у силовиков.

    «Фонтанка» подробно описала конфликт Мурадяна c соучредителем по шаверме, кровавую развязку в духе Тарантино, когда киллеры убили не того, и рассказала о его борьбе с холдингом «Адамант». Новое дело — связующая нить между двумя историями, которая объясняет, откуда могли взяться заказное убийство, а также деньги на амбициозную стройку, помешавшую планам миллиардера Игоря Лейтиса.

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