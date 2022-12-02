В Петербурге задержаны бизнесмены. Их подозревают в попытке нажиться за счет техцентра по ремонту американских авто

60-летний коммерческий директор ООО «Альянс» и 55-летняя гендир задержаны в номере гостиницы на шоссе Революции в Петербурге с участием спецназа. Их подозревают в попытке обмануть ООО «Шеви Плюс СПб», занимающихся техобслуживанием дорогих американских автомобилей типа «Кадиллак», «Хаммер» и так далее. Об этом «Фонтанке» стало известно 2 декабря.



По версии следствия, «Шеви Плюс» 1 апреля прошлого года съехал с шоссе Революции, 86, где располагался с зимы 2019 года и занимал помещение площадью 718 «квадратов» и парковку на 400 квадратных метров. Оперативники считают, что руководители ООО «Альянс» разработали преступный план по хищению денег автомастерской путем подачи иска в Арбитражный суд с требованием о расторжении договора аренды, взысканием задолженности по аренде, коммуналке, а также пеней и процентов за пользование чужими денежными средствами. Всего накапало более 14 млн рублей.

