    Сейчас

    -9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -9˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как -12

    1 м/с, вос

    780мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.15eur63.83

    В Петербурге задержаны бизнесмены. Их подозревают в попытке нажиться за счет техцентра по ремонту американских авто

    1524
    2 комментария

    60-летний коммерческий директор ООО «Альянс» и 55-летняя гендир задержаны в номере гостиницы на шоссе Революции в Петербурге с участием спецназа. Их подозревают в попытке обмануть ООО «Шеви Плюс СПб», занимающихся техобслуживанием дорогих американских автомобилей типа «Кадиллак», «Хаммер» и так далее. Об этом «Фонтанке» стало известно 2 декабря.

    По версии следствия, «Шеви Плюс» 1 апреля прошлого года съехал с шоссе Революции, 86, где располагался с зимы 2019 года и занимал помещение площадью 718 «квадратов» и парковку на 400 квадратных метров. Оперативники считают, что руководители ООО «Альянс» разработали преступный план по хищению денег автомастерской путем подачи иска в Арбитражный суд с требованием о расторжении договора аренды, взысканием задолженности по аренде, коммуналке, а также пеней и процентов за пользование чужими денежными средствами. Всего накапало более 14 млн рублей.

    Предприниматели получили исполнительный лист в Арбитражном суде, предоставили его в Адмиралтейский районный отдел судебных приставов. На основе документа было возбуждено исполнительное производство от 10 ноября, но в ходе разбирательств хитрый план был раскрыт. Бизнесмен и бизнесвумен процессуально задержаны, полиция устанавливает другие эпизоды их деятельности. Известно, что оба — уроженцы Армянской ССР.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close