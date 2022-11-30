Семак о драке в матче со «Спартаком»: Непонятно, почему удалили Барриоса, но не удалили Промеса

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак не согласен с некоторыми решениями главного судьи матча против «Спартака» по итогам драки между игроками. Об этом наставник сине-бело-голубых заявил 30 ноября в интервью телеканалу «Россия 24».

«Главному арбитру в таких матчах надо гасить градус напряжения, а он наоборот — отсутствием предупреждений на фолах провоцировал на некий конфликт. Что касается самой драки и решений арбитра — мне тоже немного непонятно. Тот же Барриос с Промесом изначально сцепились. Почему удалили Барриоса, но не удалили Промеса, мне до сих пор непонятно», — заявил Семак.