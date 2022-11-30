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    Семак о драке в матче со «Спартаком»: Непонятно, почему удалили Барриоса, но не удалили Промеса

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    Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак не согласен с некоторыми решениями главного судьи матча против «Спартака» по итогам драки между игроками. Об этом наставник сине-бело-голубых заявил 30 ноября в интервью телеканалу «Россия 24».

    «Главному арбитру в таких матчах надо гасить градус напряжения, а он наоборот — отсутствием предупреждений на фолах провоцировал на некий конфликт. Что касается самой драки и решений арбитра — мне тоже немного непонятно. Тот же Барриос с Промесом изначально сцепились. Почему удалили Барриоса, но не удалили Промеса, мне до сих пор непонятно», — заявил Семак.

    Он также добавил, что всерьез никто из футболистов не пострадал, и прокомментировал будущее разбирательство драки в Контрольно-дисциплинарном комитете Российского футбольного союза.

    «Есть регламент, есть правила игры. У футболистов всегда обостренное чувство справедливости. Почему драки происходят? Потому что игроки не согласны с теми решениями, которые принимаются на поле», — подчеркнул Семак.

    Напомним, что драка произошла после финального свистка матча группового этапа Кубка России «Зенит» — «Спартак», который прошел 27 ноября в Петербурге на «Газпром Арене». В драке приняли участие все футболисты, тренеры и персонал двух команд. По итогам инцидента шесть футболистов получили красные карточки — по три с каждой стороны. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».

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