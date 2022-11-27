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    Стало известно, когда запустят второй новый состав «Балтиец» в петербургском метро

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    В понедельник, 28 ноября, по красной линии метро в Петербурге планируют запустить для перевозки пассажиров второй новый состав «Балтиец». Эту информацию «Фонтанке» подтвердили в пресс-службе городского метрополитена.

    Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»
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    Первый состав «Балтийца», также по красной ветке метро, торжественно запустили 12 ноября. Церемония прошла на станции «Балтийская». Новые вагоны метро оборудованы прислонно-сдвижными дверями (раньше таких в вагонах петербургского метро не было). Однако у нового состава отсутствуют кондиционеры и сквозной проход между вагонами. «Фонтанка» показывала, как «Балтиец» выглядит внешне и изнутри.

    В ноябре губернатор Александр Беглов в своих аккаунтах во «ВКонтакте» и Telegram запустил опрос, будут ли пассажиры заряжать в метро гаджеты, если в салонах оборудовать соответствующий функционал.

    Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»

    «Фонтанка» подробно рассказывала и показывала поставку первого состава из контракта на 242,6 млрд рублей. Согласно ему, «Трансхолдлизинг» будет поставлять составы до 2031 года, а сами лизинговые платежи от метро будут идти в течение 25 лет. В первую очередь новые вагоны предназначены для красной линии метро, затем придет очередь синей. Производитель — «Трансмашхолдинг». Подробнее об условиях контракта, его стоимости, а также о характеристиках вагонов — читайте в материалах «Фонтанки».

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