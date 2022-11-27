Стало известно, когда запустят второй новый состав «Балтиец» в петербургском метро

В понедельник, 28 ноября, по красной линии метро в Петербурге планируют запустить для перевозки пассажиров второй новый состав «Балтиец». Эту информацию «Фонтанке» подтвердили в пресс-службе городского метрополитена.
Первый состав «Балтийца», также по красной ветке метро, торжественно запустили 12 ноября. Церемония прошла на станции «Балтийская». Новые вагоны метро оборудованы прислонно-сдвижными дверями (раньше таких в вагонах петербургского метро не было). Однако у нового состава отсутствуют кондиционеры и сквозной проход между вагонами. «Фонтанка» показывала, как «Балтиец» выглядит внешне и изнутри.
В ноябре губернатор Александр Беглов в своих аккаунтах во «ВКонтакте» и Telegram запустил опрос, будут ли пассажиры заряжать в метро гаджеты, если в салонах оборудовать соответствующий функционал.