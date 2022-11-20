Беглов спрашивает жителей Петербурга, нужна ли им зарядка в вагоне метро

Губернатор Петербурга Александр Беглов проводит опрос в соцсетях. Его интересует, будут ли горожане заряжать гаджеты в метро при наличии такой возможности.

Предысторию опроса пресс-служба губернатора рассказала 20 ноября. В прошлые выходные Беглов тестировал новый поезд «Балтиец» и обратил внимание, что возможность зарядки телефонов в нем не предусмотрена, в отличие от новых моделей наземного транспорта.

Опрос проводится во «ВКонтакте» и в Telegram. В первом случае проголосовали тысяча человек, больше 70 процентов за зарядки. В мессенджере высказались 2,5 тысячи, 39% против. Сторонники нововведения просят розетки не только в вагонах (и побольше бы), но и в вестибюлях. Противники объясняют свою позицию тем, что, во-первых, в час пик все равно не дотянешься, во-вторых — редко кто едет в метро с одного конца города на другой, поэтому время зарядки будет слишком коротким и, как следствие, «будет никому не нужная ерунда за бюджетные деньги».