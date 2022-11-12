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    Новый состав петербургского метро «Балтиец» вышел на красную линию

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    Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»
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    Первый состав из рекордного контракта «Петербургского метрополитена» вышел на первую линию метро. Утром 12 ноября его презентовал губернатор.

    Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»
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    Как сообщает корреспондент «Фонтанки», торжественная церемония прошла утром на станции метро «Балтийская», участие принимали губернатор Петербурга, представители транспортного блока Смольного и производителя.

    Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»
    Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»
    Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Перед тем как выйти на линию, новый состав под названием «Балтиец» проходил полуторамесячную обкатку. Это первый поезд из контракта метрополитена и «Трансхолдлизинга» на поставку новых вагонов, общая его стоимость — 242,6 млрд рублей. Сама поставка должна идти до 2031 года, выплаты по лизингу будут идти 25 лет, в пределе метро получит 950 вагонов.

    «Фонтанка» неоднократно писала о том, что есть в новых вагонах производства «Трансмашхолдинга» (например, прислонно-сдвижные двери впервые в истории Петербурга) и чего в них нет (сквозного прохода между вагонами и кондиционеров). После замены устаревшего подвижного состава первой линии придет очередь второй, а затем — пятой.

    Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»
    Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»
    Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»

    «Фонтанка» подробно рассказывала и показывала поставку первого состава из контракта на 242,6 млрд рублей. Согласно ему, «Трансхолдлизинг» будет поставлять составы до 2031 года, а сами лизинговые платежи от метро будут идти в течение 25 лет. В первую очередь новые вагоны предназначены для красной линии метро, затем придет очередь синей. Производитель — «Трансмашхолдинг». Подробнее об условиях контракта, его стоимости, а также о характеристиках вагонов — читайте в материалах «Фонтанки».

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