Новый состав петербургского метро «Балтиец» вышел на красную линию

Первый состав из рекордного контракта «Петербургского метрополитена» вышел на первую линию метро. Утром 12 ноября его презентовал губернатор.
Как сообщает корреспондент «Фонтанки», торжественная церемония прошла утром на станции метро «Балтийская», участие принимали губернатор Петербурга, представители транспортного блока Смольного и производителя.
Перед тем как выйти на линию, новый состав под названием «Балтиец» проходил полуторамесячную обкатку. Это первый поезд из контракта метрополитена и «Трансхолдлизинга» на поставку новых вагонов, общая его стоимость — 242,6 млрд рублей. Сама поставка должна идти до 2031 года, выплаты по лизингу будут идти 25 лет, в пределе метро получит 950 вагонов.
«Фонтанка» неоднократно писала о том, что есть в новых вагонах производства «Трансмашхолдинга» (например, прислонно-сдвижные двери впервые в истории Петербурга) и чего в них нет (сквозного прохода между вагонами и кондиционеров). После замены устаревшего подвижного состава первой линии придет очередь второй, а затем — пятой.