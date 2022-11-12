Новый состав петербургского метро «Балтиец» вышел на красную линию

Перед тем как выйти на линию, новый состав под названием «Балтиец» проходил полуторамесячную обкатку. Это первый поезд из контракта метрополитена и «Трансхолдлизинга» на поставку новых вагонов, общая его стоимость — 242,6 млрд рублей. Сама поставка должна идти до 2031 года, выплаты по лизингу будут идти 25 лет, в пределе метро получит 950 вагонов.



«Фонтанка» неоднократно писала о том, что есть в новых вагонах производства «Трансмашхолдинга» (например, прислонно-сдвижные двери впервые в истории Петербурга) и чего в них нет (сквозного прохода между вагонами и кондиционеров). После замены устаревшего подвижного состава первой линии придет очередь второй, а затем — пятой.

