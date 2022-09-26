Новый состав «Балтиец» начал обкатку в петербургском метро

Первый состав из крупнейшего контракта петербургского метрополитена на поставку новых вагонов прошел первую обкатку на Кировско-Выборгской линии. Его будут испытывать до ноября.
О первой обкатке состава под названием «Балтиец» в ночь на 26 сентября рассказал ВЭБ.РФ, который оказывает финансовую поддержку поставок.
«Фонтанка» подробно рассказывала и показывала поставку первого состава из контракта на 242,6 млрд рублей. Согласно ему, «Трансхолдлизинг» будет поставлять составы до 2031 года, а сами лизинговые платежи от метро будут идти в течение 25 лет. В первую очередь новые вагоны предназначены для красной линии метро, затем придет очередь синей. Производитель — Трансмашхолдинг». Подробнее об условиях контракта и о характеристиках вагонов — читайте в материалах «Фонтанки».