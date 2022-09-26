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    Новый состав «Балтиец» начал обкатку в петербургском метро

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    2 комментария

    Первый состав из крупнейшего контракта петербургского метрополитена на поставку новых вагонов прошел первую обкатку на Кировско-Выборгской линии. Его будут испытывать до ноября.

    О первой обкатке состава под названием «Балтиец» в ночь на 26 сентября рассказал ВЭБ.РФ, который оказывает финансовую поддержку поставок.

    «Фонтанка» подробно рассказывала и показывала поставку первого состава из контракта на 242,6 млрд рублей. Согласно ему, «Трансхолдлизинг» будет поставлять составы до 2031 года, а сами лизинговые платежи от метро будут идти в течение 25 лет. В первую очередь новые вагоны предназначены для красной линии метро, затем придет очередь синей. Производитель — Трансмашхолдинг». Подробнее об условиях контракта и о характеристиках вагонов — читайте в материалах «Фонтанки».

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    Комментарии 2

    Coulthard26 Сен 2022 в 20:01
    Ну это одни из последних, выпуск вагонов метро почти остановился, но в новостях об этом не напишут.
    +0−0
    Maik526 Сен 2022 в 19:50
    Вместо пассажиров мешки для нагрузки.
    +0−0
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