Новый состав «Балтиец» начал обкатку в петербургском метро

Первый состав из крупнейшего контракта петербургского метрополитена на поставку новых вагонов прошел первую обкатку на Кировско-Выборгской линии. Его будут испытывать до ноября.



О первой обкатке состава под названием «Балтиец» в ночь на 26 сентября рассказал ВЭБ.РФ, который оказывает финансовую поддержку поставок.

