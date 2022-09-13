«Фонтанка» прошлась по новым вагонам петербургского метро. Посмотрите и вы

13 сентября в депо «Автово» «Петербургский метрополитен» презентовал первый состав «Балтиец». Вагоны новой модели будут поставлять 9 лет для Кировско-Выборгской линии. Речь идет о восьмивагонных составах. Сама модель имеет обозначение 81–725.1, 81–726.1, 81–727.1, «Балтиец» — рабочее название (по аналогии с «НеВа» и «Юбилейный», вагоны с такими названиями уже давно курсируют в подземке).

Как и предполагалось, петербургское метро не стало закупать вагоны со сквозным проходом — такие используются в Москве. Кроме того, «Балтиец» не будет оборудован кондиционерами и USB-портами. Это уже вызвало противоречивую реакцию наблюдателей. Кроме того, впервые в петербургском метро появятся вагоны с прислонно-сдвижными дверями, над которыми размещены ЖК-мониторы с информацией о маршруте следования.







«Фонтанка» уже показывала, как вагоны выглядят снаружи. Их предполагается производить на Октябрьском электровагоноремонтном заводе, однако опытный образец приехал с площадки «Метровагонмаша» в Мытищах. Оба завода входят в состав «Трансмашхолдинга, саму поставку осуществляет еще одна его структура — «Трансхолдлизинг». В 2022 году предполагается принять 8 составов (64 вагона), в следующие два года — по 10 (по 80 вагонов). Все они предназначены для первой линии метро, где необходимо заменить возрастной подвижной состав. Поставка запланирована на срок 2031 года, общая стоимость лизингового контракта — 242,6 млрд рублей, платежи будут идти 25 лет. В ценах сегодняшнего дня речь бы шла о 950 вагонах, но в контракте применена формула цены — то есть стоимость одной единицы будут рассчитывать раз в квартала, этим и будет определяться итоговый объем поставки.



Подробно о контракте — читайте в материале «Фонтанки».

