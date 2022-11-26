В Петербурге снова горел голубой автобус. И снова — без пострадавших

Очередное возгорание в голубом автобусе произошло в Петербурге 26 ноября. В этот раз машина находилась не на рейсе, а на отстойно-разворотной площадке.
Видео и фото происшествия на улице Костюшко прислали читатели «Фонтанки». На них видно, что водитель пытается справиться с огнем самостоятельно, но в итоге на место приезжают несколько пожарных машин.
Читатель «Фонтанки»
Как сообщило МЧС, «в автобусе происходило горение моторного отсека на площади 5 кв. метров». Пожар ликвидирован, постравдавших нет.
В комтрансе пояснили, что автобус был резервным и неисправным, находился на площадке для эвакуации. Принадлежит он перевозчику «Домтрансавто», два его газомоторных автобуса МАЗ белорусского производства уже сгорели ранее, «Фонтанка» подробно рассказывала о причинах. В этот раз, по словам компании, речь снова идет об автобусе МАЗ 203, выгорела задняя часть.
Напомним, в Петербурге с момента введения новой модели транспортного обслуживания зафиксировано несколько пожаров в газомоторных автобусах различных перевозчиков и производителей.