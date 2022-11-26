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    В Петербурге снова горел голубой автобус. И снова — без пострадавших

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    Очередное возгорание в голубом автобусе произошло в Петербурге 26 ноября. В этот раз машина находилась не на рейсе, а на отстойно-разворотной площадке.

    Фото: Читатель «Фонтанки»
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    Видео и фото происшествия на улице Костюшко прислали читатели «Фонтанки». На них видно, что водитель пытается справиться с огнем самостоятельно, но в итоге на место приезжают несколько пожарных машин.

    Читатель «Фонтанки»

    Как сообщило МЧС, «в автобусе происходило горение моторного отсека на площади 5 кв. метров». Пожар ликвидирован, постравдавших нет.

    В комтрансе пояснили, что автобус был резервным и неисправным, находился на площадке для эвакуации. Принадлежит он перевозчику «Домтрансавто», два его газомоторных автобуса МАЗ белорусского производства уже сгорели ранее, «Фонтанка» подробно рассказывала о причинах. В этот раз, по словам компании, речь снова идет об автобусе МАЗ 203, выгорела задняя часть.

    Напомним, в Петербурге с момента введения новой модели транспортного обслуживания зафиксировано несколько пожаров в газомоторных автобусах различных перевозчиков и производителей.

    Фото: Читатель «Фонтанки»

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