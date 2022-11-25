Куда пойти 25–27 ноября: спектакли «Золотой Маски», «Ночь в Манеже» и Баста в Ледовом

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В последний осенний уик-энд прощаемся с уходящим сезоном на концертах «Бригадного Подряда» и «Калинова Моста», поём с Бастой впервые за два года и отмечаем день рождения Фабио Мастранджело. В петербургских театрах показывают редкие спектакли из Москвы, а в музеях — старинные фотографии.

Актуальное

«Золотая Маска» — в Петербурге До 28 ноября

Один из главных театральных фестивалей «Золотая маска» https://www.fontanka.ru/2022/10/24/71762063/ привозит спектакли в Петербург. Постановки современных режиссёров — в разной мере актуальные, вызывающие и неклассические — показывают на этих выходных на Новой сцене Александринки. Именно тут 25 ноября Марина Брусникина, руководитель театра «Практика», вдова Дмитрия Брусникина, представит публике спектакль «В кольцах» (18+) по повести Евгении Некрасовой «Несчастливая Москва». Фантасмагорический сюжет — о жителях столицы, семи магических кругах и внезапно разразившейся нестабильности. Тем временем на Малой сцене БДТ в выходные пройдут аудиальные перформансы Полины Кардымон «Коромысли» (16+) и «[Сыра земля] Коромысли. Глава 2» (18+), посвящённые славянскому фольклору. Первую часть покажут 26 ноября в 15:00 и 19:00, а вторую — 27 ноября в 15:00 и 19:00.



«В кольцах» Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Катки — на каждый день С 26 ноября до 2 апреля, 0+

В Новой Голландии заработает каток. Площадка площадью больше 2000 м² традиционно расположилась на месте большого газона, кассы — на аллее у «Дома 12». На арену будут пускать по сеансам. Каток работает даже в плюсовую температуру, но для этого за льдом нужно постоянно следить. С середины ноября каток открылся и в «Севкабель порту» и собрал в себе классические атрибуты зимнего аттракциона: деревья в фонариках и магические звёзды-украшения. Также покататься уже можно возле станции метро «Зенит».



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





KGallery проведёт по двум судьбам До 12 февраля, 18+

Проект KGallery «Мирон Шерлинг. Юрий Анненков. Борис Григорьев. Петербург — Париж» — редкая возможность сравнить стили двух известных рисовальщиков ушедшей эпохи — Юрия Анненкова и Бориса Григорьева. Тон экспозиции, которую кураторы институции уже назвали «выставкой года», задают портреты мастера пиктореализма Мирона Шерлинга. Именно его обоим художникам удалось заполучить в модели, и это не единственное пересечение судеб. В залах собраны вещи из Русского музея, Музея театрального и музыкального искусства, коллекции KGallery и других частных собраний. Истории мастеров разворачиваются словно бы параллельно, но каждый следует своему стилю и придерживается особого взгляда.



Послушать музыку

Баста раскачает Ледовый 25 и 26 ноября, 16+

Баста два дня подряд собирает Ледовый. В пятницу и субботу исполнитель выходит на площадку, чтобы исполнить главные хиты. Спеть хором есть что: только за последние два года Баста выпустил фиты с Andro, Федуком, певицей Дарьей Яниной и группой «Белый шум», а также с Rickey F, Скриптонитом и Therr Maitz.



Фото: Gazgolder, Википедия Поделиться Поделиться





Pizza погрузится в нереальное 25 ноября, 16+

Музыканты Pizza выступают в клубе А2. Фишка вечера — презентация нового альбома «Основано на нереальных событиях», куда вошли треки «Улыбка», «Хоп-хей», «Вот тебе на», «По краям» и другие песни.



«Бригадный Подряд» чествует осень 26 ноября, 20:00, 18+

«Бригадный Подряд» выходит на сцену «Космонавта» с большим осенним концертом, успевая перед самым приходом зимы. Фанатов, как уверяют организаторы, ждут «новое супершоу, новые песни, все самые мощные хиты, огромный танцпол». Лирика текстов и энергия звучания определяет общее настроение.



«Калинов Мост» покажет свои «Холсты» 27 ноября, 20:00, 16+

Новый альбом в воскресенье презентует и группа «Калинов Мост». Вечером в «Космонавте» прозвучат песни с пластинки «Холсты», которую составили вещи, разнообразные по форме, характеру и строению. Все они были записаны в разное время в период с 2007 по 2021 год и ждали подходящей компании.



Перкуссия соединяется с фолком С 26 ноября до 3 декабря, 6+

В последние дни осени в Петербурге проходит Международный конкурс-фестиваль ударных инструментов. Откроется он большим концертом PERCUSSION CONCERT в клубе Jagger. На сцену среди прочих 27 ноября выйдут Nebojsa Jovan Zivkovic из Сербии, исполнитель Ossama Shahin из Ливана, проект BILIMBO Music Trio, в составе которого: Йоэль Гонсалес, Владимир Волков и Алексей Чижик. Играют перкуссионную музыку, ливанскую, кубинскую, индийскую этнику, а также мировые хиты в джазовой обработке.



Фото: drumwave.ru/ Поделиться Поделиться





Мастранджело приглашает отпраздновать по-оперному

27 ноября, 19:00, 0+

На воскресный вечер в «Мюзик-Холле» запланирован праздничный концерт «Жизнь как опера» ко дню рождения художественного руководителя театра Фабио Мастранджело. Симфонический оркестр «Северная Симфония» под управлением маэстро исполнит произведения Рахманинова, Римского-Корсакова, Бизе, Верди, Пуччини, Россини. Программу Мастранджело составлял по своему вкусу. Из вокалистов на сцене — солистка Ла Скала сопрано Кьяра Таиджи и Ольга Толкмит — сопрано из «Геликон-Оперы».

На театральных подмостках

В ТЮЗе играют Бунина 25 ноября, 19:00, 18+

Главная новинка месяца на Малой сцене ТЮЗа им. Брянцева — «Лёгкое дыхание» по рассказам Ивана Бунина. В версии Михаила Лебедева с текстом одноимённого рассказа соединились произведения «Стёпа» и «Кавказ» из цикла «Тёмные аллеи». Как отмечает постановочная группа, пытаясь рассказать на сцене историю о любви, которая приводит к трагедии, они оставили авторский текст практически неизменным.



Фото: афиша спектакля Поделиться Поделиться





Травля и страх как путь к расследованию 25–27 ноября, 18+

Режиссёр Тимур Салихов поставил в «Театре Поколений» спектакль-расследование о реалиях школьного мира, буллинге и шутинге. В основе постановки — «И мы смеёмся», одноименная пьеса драматурга Екатерины Дорн, написанная в 2019 году. О том, что случится в конце спектакля, люди в зале узнают заранее, а потому самым важным и для них, и для актёров станет разобраться в причинах трагедии, чтобы она не повторилась.

«Легенда» откроет «Дорогу к счастью» 26 ноября, 19:15, 16+

На сцене театра «Легенда» — мюзикл режиссера Саши Сергеева по мотивам оскароносного сценария Роберта Рискина It Happened One Night («Это случилось однажды ночью»). В основе самого масштабного проекта площадки — история наследницы богатого рода, которая решает сама выбрать, как строить жизнь, и встречает любовь совсем не в тех обстоятельствах, которые бы понравились её родным. Главные роли в по-голливудскому яркой истории исполняют Василий Башмаков, Валерия Сигидина, Денис Большев и Виталий Григорьев.



Фото: Предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





На Пушкина в «Легенде» взглянут по-новому 27 ноября, 12:00, 6+

Новинка сезона специально для школьников — постановка по мотивам «Сказки о рыбаке и рыбке» Александра Пушкина. Режиссёр Наталья Сергеева решила, что правильно будет говорить с детьми на их языке, и наполнила классическую канву современными трендами. Вот почему на сцене популярная музыка и яркие визуальные эффекты. Такие, что даже взрослые могут быть удивлены.

В музеях

Манеж ждёт в гости к полуночи 26–27 ноября, 21:00–10:00, 18+

Акция «Ночь в Манеже» — возможность не только посмотреть на жизнь выставочного зала в нерабочее время, но и в неформальной обстановке поучиться у художников и кураторов созданию масштабных выставок. Вместе с фотографом Манежа пришедшие составят портреты себя и своих знакомых, а от архитектора Анны Ильиной узнают о том, как разрабатывалось пространство, концепция и наполнение нынешней выставки «Зерцало», посвящённой провинциальному русскому портрету. Художница по стеклу Ксения Дмитриева поможет участникам «ночи» создать эскизы собственных зеркальных брошей. Желающим присоединиться к проекту нужно заполнить анкету.



Фото: Предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Аудио и звук наполнили «Цифергауз» До 13 декабря, 0+

В галерее цифрового искусства «Цифергауз» в Новой Голландии работает выставка «Спектрум». Это — первый персональный проект студии Radugadesign, которая к своему 15-летию решила показать публике аудиовизуальные и иммерсивные инсталляции, презентованные до этого на фестивалях медиаискусства в Москве, Лос-Анджелесе, Берлине, Шэньчжэне и Бухаресте. Переходя от работе к работе, зритель вынесет впечатление о том, как технологии влияют на человека сегодня и вступают в контакт с ним. Вход бесплатный, но нужна регистрация. Детали — на сайте Новой Голландии.

Черно-белая фотоклассика — в Эрмитаже До 19 февраля, 6+

На выставке в Пикетном зале Зимнего дворца выставлены больше пятидесяти работ французского фотохудожника Шарля Габриэля Робийяра. Его ателье на Большой Морской пользовалось особой популярностью у петербургской аристократии: там бывали великие князья Николай и Александр Александровичи, графиня Софья Александровна Бобринская. Их портреты стали шедеврами светописи.



Ипполит Робийяр, Театральная сцена, 1861–1865, Отпечаток на соленой бумаге Фото: hermitagemuseum.org Поделиться Поделиться





«Севкабель Порт» вдохновит творчеством Бэнкси С 25 ноября до 14 мая, 12+

В пространстве «Цех» «Севкабель Порта» появилась инсталляция по мотивам работ Бэнкси. Никто не скрывает, что самый неуловимый художник не имеет к выставке никакого отношения. В залах лишь повторили наиболее именитые его работы, сделав своего рода «тотальный гид» по творчеству, где оказались и девочка с шаром, и крысы из лондонского метро, и многие другие его произведения. Настоящее имя уличного художника, чьи острые высказывания-рисунки периодически появляются на улицах в разных точках мира, остается неизвестным долгие годы. Авторство работ он подтверждает, выкладывая их фотографии в запрещенной в России социальной сети, и это единственный способ понять, что новый рисунок был создан именно Бэнкси, а не подражателем. Официальные выставки он также не проводит.



Фото: Предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Узнать новое

Учёные пройдутся по лжемедицине 26 и 27 ноября, 10:00, 18+

Главный слëт борцов с научной неправдой — уже в этот уик-энд онлайн. Тема конференции «Учëные против мифов» сугубо медицинская: участники поговорят о том, существует ли на самом деле метеозависимость, так ли нужно выпивать два литра воды в день и проходить 10 тысяч шагов, которыми с некоторых пор принято мерить уровень «осознанности» и степень заботы о себе.



Фото: uch.pm/ Поделиться Поделиться





По городу Бродского прогуляются мысленно 27 ноября, 19:00, 16+

Разговор о поэзии, Бродском и его восприятии Петербурга пройдёт в музее «Полторы комнаты». Ведущий, знаток творчества Бродского и архитектуры, экскурсовод Иван Оносов, предложит взглянуть на то, как изящно поэт связывает пространственную и временную перспективы, маркирует своё присутствие и собирает из классических деталей и особенностей окраин полиса образ особенного города. Того самого, в который он так боялся возвращаться уже в 1990-е, ссылаясь в том числе на те изменения, которые в Петербурге произошли за время его отсутствия.

На экране

Феррари и Ламборгини сходятся С 24 ноября, 16+

В прокате — «Ламборгини: Человек-легенда» режиссера Андреа Иерусалимо, наполненная гонками, красивой жизнью и спортивным драйвом. В центре сюжета оказывается жизнь бизнесмена Ферруччо Ламборгини и его борьба с главным конкурентом — Энцо Феррари. Роли автомобильных магнатов исполнили Фрэнк Грилло («Схватка», «Побег») и Гэбриэл Бирн («Реинкарнация», «Перекресток Миллера»). В главной женской роли — лауреатка «Оскаров» и «Золотых глобусов» Мира Сорвино.



Фото: скриншот трейлера Поделиться Поделиться





Потустороннее поможет в борьбе с насилием С 24 ноября, 18+

Нетрадиционный способ выхода из абьюзивных отношений показан в ещё одной новинке недели — мистическом триллере «Сёстры». Главная героиня отчаялась в браке с мужчиной, который стал опасен для неё и ребёнка, и решила пойти на крайние меры, вызвав некие сущности, которые, как говорят. помогают женщинам в её положении. В касте — Ирина Старшенбаум («Т-34», «Лето»), Никита Ефремов («Нулевой пациент», «Содержанки»), Надежда Маркина («Елена» Андрея Звягинцева) и Анна Чиповская («Оттепель»).

Фильм из Канн уже в прокате С 24 ноября, 18+

За роль в картине «Нитрам» американец Калеб Лэндри Джонс, снявшийся в «Трёх билбордах на границе Эббинга, Миссури», получил «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском фестивале 2021 года. Решив рассказать историю о мужчине, который отбывает 35 пожизненных сроков за массовое убийство, а заодно и примерно тысячу лет за другие преступления, режиссёр Джастин Курзель опирался на реальную трагедию в городе Порт-Артур в 1996 году.



Фото: скриншот трейлера Поделиться Поделиться





Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»

