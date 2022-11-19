    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Переменная облачность, снег

    Ощущается как -8

    1 м/с, вос

    768мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.37eur62.45
    СРОЧНО

    Огромный взрыв газа в северных пригородах СПб

    Куда пойдем сегодня

    В Эрмитаже покажут фотопортреты имперской элиты 1860-х годов из ателье Ипполита Робийяра

    413
    1 комментарий

    На выставке в Пикетном зале Зимнего дворца вы увидите больше пятидесяти работ французского фотохудожника и вещи из архива мастера.

    Ипполит Робийяр, Театральная сцена, 1861–1865, Отпечаток на соленой бумаге
    Ипполит Робийяр, Театральная сцена, 1861–1865, Отпечаток на соленой бумагеФото: hermitagemuseum.org/
    ПоделитьсяПоделиться

    Экспозиция в Пикетном зале продолжит серию эрмитажных выставок о первых десятилетиях фотоискусства в России. Ипполит Шарль Габриэль Робийяр (1804/06 — 1888) — французский художник, который получил известность сначала как мастер пастельного портрета. В шестидесятые годы позапрошлого века он начал заниматься фотографией и в этом качестве обрёл настоящую славу — его ателье на Большой Морской, 52 было одним из самых популярных в Петербурге.

    Дело в том, что со второй половины 1850-х годов столичная публика всё больше увлекалась новым искусством — фотография становилась доступнее. Робийяр снимал знать, представителей художественной элиты. Характерной чертой его стиля стало тяготение к крупному формату, использование массивных аксессуаров вроде тяжёлых драпировок, графичность фигур и силуэтов. Организаторы называют робийяровский портрет графини Софьи Александровны Бобринской подлинным шедевром светописи 1860-х годов.

    Ипполит Робийяр, Портрет графини Софии Александровны Бобринской, 1863, Отпечаток на соленой бумаге
    Ипполит Робийяр, Портрет графини Софии Александровны Бобринской, 1863, Отпечаток на соленой бумагеФото: hermitagemuseum.org/
    ПоделитьсяПоделиться

    Вершиной карьеры Робийяра как фотохудожника стали портреты членов императорской семьи: над ними он трудился с 1862 по 1865 год. Портреты великих князей Николая и Александра Александровичей называют, кроме того, удачей творческой.

    Ипполит Робийяр, Портрет великих князей Николая и Александра Александровичей, 1862, Отпечаток на соленой бумаге
    Ипполит Робийяр, Портрет великих князей Николая и Александра Александровичей, 1862, Отпечаток на соленой бумагеФото: hermitagemuseum.org/
    ПоделитьсяПоделиться

    В Зимнем дворце вы увидите также детские снимки, в том числе портрет великой княжны Марии Александровны, который в музее называют особенно выразительным.

    Также будут вещи из личного архива мастера — документы, по котором можно реконструировать особенности работы ателье. В том числе на экспозиции будут заготовки для снимков, сделанные на тонкой солёной бумаге, которые остались неразрезанными.

    Выставка «Пантеон Ипполита Робийяра. Портретная фотография в России 1860-х годов» пройдёт в Пикетном зале Зимнего дворца с 19 ноября 2022 по 19 февраля 2023.

    6+

    Анастасия Семенович

    Ипполит Робийяр, Театральная сцена, 1861–1865, Отпечаток на соленой бумаге
    Ипполит Робийяр, Театральная сцена, 1861–1865, Отпечаток на соленой бумагеФото: hermitagemuseum.org/
    Ипполит Робийяр, Портрет графини Софии Александровны Бобринской, 1863, Отпечаток на соленой бумаге
    Ипполит Робийяр, Портрет графини Софии Александровны Бобринской, 1863, Отпечаток на соленой бумагеФото: hermitagemuseum.org/
    Ипполит Робийяр, Портрет великих князей Николая и Александра Александровичей, 1862, Отпечаток на соленой бумаге
    Ипполит Робийяр, Портрет великих князей Николая и Александра Александровичей, 1862, Отпечаток на соленой бумагеФото: hermitagemuseum.org/

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close