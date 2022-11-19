В Эрмитаже покажут фотопортреты имперской элиты 1860-х годов из ателье Ипполита Робийяра

На выставке в Пикетном зале Зимнего дворца вы увидите больше пятидесяти работ французского фотохудожника и вещи из архива мастера.

Экспозиция в Пикетном зале продолжит серию эрмитажных выставок о первых десятилетиях фотоискусства в России. Ипполит Шарль Габриэль Робийяр (1804/06 — 1888) — французский художник, который получил известность сначала как мастер пастельного портрета. В шестидесятые годы позапрошлого века он начал заниматься фотографией и в этом качестве обрёл настоящую славу — его ателье на Большой Морской, 52 было одним из самых популярных в Петербурге.

Дело в том, что со второй половины 1850-х годов столичная публика всё больше увлекалась новым искусством — фотография становилась доступнее. Робийяр снимал знать, представителей художественной элиты. Характерной чертой его стиля стало тяготение к крупному формату, использование массивных аксессуаров вроде тяжёлых драпировок, графичность фигур и силуэтов. Организаторы называют робийяровский портрет графини Софьи Александровны Бобринской подлинным шедевром светописи 1860-х годов.

Вершиной карьеры Робийяра как фотохудожника стали портреты членов императорской семьи: над ними он трудился с 1862 по 1865 год. Портреты великих князей Николая и Александра Александровичей называют, кроме того, удачей творческой.

В Зимнем дворце вы увидите также детские снимки, в том числе портрет великой княжны Марии Александровны, который в музее называют особенно выразительным.



Также будут вещи из личного архива мастера — документы, по котором можно реконструировать особенности работы ателье. В том числе на экспозиции будут заготовки для снимков, сделанные на тонкой солёной бумаге, которые остались неразрезанными.

