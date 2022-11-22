В KGallery откроют «выставку года» — проект, посвящённый Юрию Анненкову и Борису Григорьеву

Среди партнёров выставки «Мирон Шерлинг. Юрий Анненков. Борис Григорьев. Петербург — Париж» — Русский музей и Музей театрального и музыкального искусства. Экспозицию анонсируют как редкую возможность увидеть трактовки одной и той же модели яркими мастерами-современниками.

Борис Григорьев. Молодые затворницы ходили в сад. Иллюстрация к роману А. С. Пушкина «Дубровский». 1912. Фото: KGallery Поделиться Поделиться





Борис Григорьев (1886–1939) в десятые годы прошлого века был известным портретистом. Его специфическая ритмическая организация живописи и эффектный колорит легко узнаваемы, также его называют «исследователем славянской души». В 1918 году он выпустил альбом «Расея», пытаясь понять загадочную русскую душу. Как писал мастер, «в дни революции, когда люди перестали наблюдать за собою», он «пытался разглядеть целый народ». В 1920 году семья Григорьевых эмигрировала в Париж, выставки работ художника проходили в разных уголках планеты. В 1926 году ему согласился позировать Максим Горький на вилле в Италии, о чём Григорьев давно мечтал. Также он много ездил по Латинской Америке (даже преподавал в Академии художеств в Чили). Попытки зайти на рынок США не удались: там художника принимали прохладно. Скончался Григорьев 8 февраля 1939 года. В СССР его персональная выставка прошла лишь в 1989 году в Пскове.



Борис Григорьев. В саду. 1913. Фото: KGallery Поделиться Поделиться





Юрий Анненков (1889–1974) так же, как и Борис Григорьев, кроме живописи занимался театром и книжной графикой, литературой. В его живописи и графике тоже есть внимание к пластической составляющей и особое её прочтение. Художник приветствовал революцию и писал портреты Александра Керенского, Льва Троцкого, Владимира Ленина и других политиков. В 1920 году вышла книга Анненкова «Портреты», посвящённая героям Серебряного века. Однако, выехав в 1924 году в Венецию для участия в XIV Международной художественной выставке, он уже не вернулся в СССР. Жил и работал в Париже, где продолжал выполнять заказы на оформление советских выставок за границей. Постепенно Анненков (или, как его называли, Жорж Анненкофф) стал всё более востребован в театре и кино. Даже в период нацистской оккупации Парижа он продолжал работать над оформлением театральных постановок. А в последние годы жизни художник сотрудничал с французским и западногерманским телевидением.



Юрий Анненков. Портрет поэта М. А. Кузмина. 1919. Фото: KGallery Поделиться Поделиться





Также часть выставки в галерее посвятят Мирону Шерлингу — мастеру пиктореализма. Вы увидите копии его фотопортретов Ильи Репина, Дмитрия Шостаковича, Исаака Бродского, Фёдора Шаляпина, Максима Горького.



Мирон Шерлинг. Портрет И. Е. Репина, русского художника. 1910-е гг. Серебряно-желатиновый отпечаток. Фото: KGallery Мирон Шерлинг. Портрет Д. Д. Шостаковича, русского композитора. 1920-е гг. Серебряно-желатиновый отпечаток. Фото: KGallery Поделиться Поделиться





В KGallery предлагают проанализировать схожесть и различия в работах и судьбах мастеров, в том числе найти пересечения в написании портретов одних и тех же героев. На выставке будут вещи из Русского музея, Музея театрального и музыкального искусства, коллекции KGallery и частных собраний.



Выставка «Мирон Шерлинг. Юрий Анненков. Борис Григорьев. Петербург — Париж» пройдёт в KGallery с 25 ноября 2022-го по 12 февраля 2023 года.

16+

Анастасия Семенович

