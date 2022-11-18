В кино покажут фильм о человеке, получившем 35 пожизненных плюс тысячу лет тюремного заключения

24 ноября в кино выходит фильм «Нитрам» режиссера Джастина Курзеля («Макбет», «Подлинная история банды Келли» и «Кредо убийцы»).
Нитрам — это имя главного героя. Мартин, прочитанное задом наперед. Реального его прототипа зовут Мартин Джон Брайант. 28 апреля 1996 года он убил тридцать пять человек в городе Порт-Артур и с тех пор отбывает тридцать пять пожизненных заключений, не считая около тысячи лет за другие преступления. Фильм, впрочем, касается не только самого преступления, но и заглядывает в предшествующую жизнь убийцы, пытается разгадать психику изгоя и мизантропа.
В роли Нитрама снялся американец Калеб Лэндри Джонс («Три билборда на границе Эббинга, Миссури») — причем актеру пришлось как следует поработать над австралийским акцентом. Зато за эту роль Джонс получил «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском фестивале 2021 года, где прошла премьера картины.
18+
Федор Дубшан