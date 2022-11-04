По Петербургу прокатится музыкальная «Ударная волна»

С 26 ноября по 3 декабря 2022 года в Санкт-Петербурге пройдет 9-й Международный конкурс-фестиваль ударных инструментов, перкуссионистов, барабанщиц-мажореток, маршевых и духовых оркестров «Ударная волна» (6+), в котором примут участие музыканты более чем из 42 регионов России, в том числе Донбасса, Донецка, Луганска, Крыма, а также из Белоруссии.



Фото: drumwave.ru/ Поделиться Поделиться





Фестиваль откроется концертом «PERCUSSION CONCERT» 27 ноября в клубе Jagger. Музыканты Nebojsa Jovan Zivkovic (Сербия), Luke Konden (Россия — Италия), Анатолий Текучёв (Москва), Ossama Shahin (Россия — Ливан), Yoel Gonzalez (Россия — Куба), Артемий Знаменский (Санкт-Петербург), Павел Степанов (Россия), проект «BILIMBO Music Trio» (Yoel Gonzalez, Владимир Волков, Алексей Чижик) сыграют мировые хиты современности и классику в джазовой обработке, перкуссионную музыку, ливанскую, кубинскую, индийскую этнику и многое другое. Диапазон используемых ими инструментов также обширен: маримба, вибрафон, ударная установка, маршевые и африканские барабаны, табла, кахон, джембе и многие другие. Вход на концерт свободный.



30 ноября в клубе «Время N» (СПб, В. О., Биржевая линия, 10) состоится эстрадный концерт «DRUM SET AND PERCUSSION» с участием членов жюри и гостей фестиваля. Меломанов ждет как многообразие стилей — джаз, рок, тяжёлый металл, фьюжн, перкуссионная музыка, этника, — так и многообразие ударных инструментов — две ударные установки, уже знакомые по предыдущему концерту маршевые и африканские барабаны, табла, кахон, джембе и т. д. В концертной программе примут участие Павел Степанов (Россия), Игорь Стотланд (Москва), Павел Лохнин (Санкт-Петербург), Александр Боженко (Ростов-на-Дону), Luke Konden (Италия), Денис Маранин (Москва), Анатолий Текучёв (Москва), Ossama Shahin (Ливан), Йоель Гонсалес (Куба) и многие другие. В третьем отделении с программой «Билли поёт Летова» выступит Билли Новик в сопровождении барабанщика Артема Теклюка. Вход по билетам.



2 декабря состоится концерт «DRUM MARCHING WAVE» в клубе Jagger. В программе — выступление оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В. М. Халилова — одного из лучших коллективов, представляющих жанр плац-концерта, а также шоу-дефиле ансамбля барабанщиков «Фиеста» (Москва), который открывал своим выступлением ежегодный конкурс песни «Евровидение» в Москве (2009) и принимал участие в церемонии закрытия XXII Зимних олимпийских игр в Сочи, а также ансамбля барабанщиков «Sky Rhythm» (Санкт-Петербург). Вход на концерт свободный.



Фото: drumwave.ru/ Поделиться Поделиться





Также с 26 ноября по 3 декабря с 10:00 до 20:00 можно будет посетить выставку ударных инструментов и аксессуаров, где будут представлены инструменты российских и мировых брендов, авторские инструменты частных производителей, нотные пособия и сборники пьес. Вход свободный.



На протяжении недели будут проходить мастер-классы от членов жюри и гастролирующих топ-барабанщиков, а также творческие встречи с изготовителями ударных инструментов. Расписание смотрите на официальных страницах фестиваля. Вход свободный. Планируется онлайн-трансляция.



Первый барабанный конкурс «Ударная волна» прошел в 2014 году. За годы проведения конкурса в нем приняли участие более 7000 барабанщиков, 900 преподавателей и концертмейстеров, 826 ансамблей из 46 регионов России и 17 стран.

Благодаря ежегодному проведению парадов барабанщиков на Невском проспекте, на который ежегодно съезжаются более 1500 барабанщиков, фестиваль «Ударная волна» стал обладателем титулов: рекордсмен Книги рекордов России 2018 года, Книги рекордов Гиннесса 2019 года, мировой рекорд «DRUMПАРАД2020 — ОНЛАЙН».



Подробности и программу фестиваля смотрите на сайте.

