Ученые расскажут правду про метеозависимость, 10 тысяч шагов, 2 литра воды и другие мифы

Избавление от токсинов, 10 тысяч шагов, 2 литра воды и другие мифы, полуправды, натяжки и заблуждения обсудят в течение двух дней полтора десятка ученых на очередном форуме «Ученые против мифов». На этот раз — только медицина и лжемедицина. Все онлайн, можно платно, можно бесплатно. 16+

«Никто не уйдет без диагноза», — оживленно обещают организаторы. Среди участников — токсиколог Алексей Водовозов, эндокринологи Александр Циберкин и Станислав Хан, клинический фармаколог Елена Трубачева и просто фармаколог Юрий Киселев, а еще гастроэнтерологи, генетик, хирург… Больше всего неврологов, в их числе Никита Жуков, разоблачитель фуфломицинов. Не обойдется без антрополога Станислава Дробышевского: расскажет, чем болели и от чего умирали наши далекие предки. Даже ветеринар будет.

За эти два дня подвергнутся болезненным ударам самые любимые населением убеждения — вроде, например, метеозависимости. Ученые объяснят, каково на самом деле влияние перемены погоды на организм; о чем не рассказывают генетические тесты; и что не так с вдохновляющей фразой «лечить не симптомы, а болезнь».



Как обычно, ученые нападают не только на лжеученых, но и разминаются в словесных боях друг с другом: лекторам будут противостоять так называемые вредные оппоненты. На Фрик-ринге изумленной публике представят самые бредовые медицинские теории — и не менее бредовые методы лечения. Заодно узнаем о знакомых с детства способах оказания первой помощи, которые не помогают, а усугубляют.

