Баста два дня будет раскачивать Ледовый дворец в Петербурге

Вася Вакуленко, он же Баста, всегда масштабно выступает в столицах. И в Москве, и в Петербурге исполнитель «Сансары» собирает многотысячные площадки, и эти цифры становятся инфоповодами. Вероятно, так будет и в этот раз — Баста намерен дважды собрать Ледовый. 25 и 26 ноября Вася Вакуленко исполнит все свои хиты (16+).



Концерт для петербуржцев будет не только масштабным, но и долгожданным — из-за пандемии коронавируса он переносился дважды. Сначала с 27 ноября 2021-го на 23 февраля 2022 года, а потом и на актуальную ныне дату. В какой-то момент стало понятно, что желающих слишком много, и концерт получил дополнительную дату.

