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    Баста два дня будет раскачивать Ледовый дворец в Петербурге

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    Фото: Gazgolder, Википедия
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    Вася Вакуленко, он же Баста, всегда масштабно выступает в столицах. И в Москве, и в Петербурге исполнитель «Сансары» собирает многотысячные площадки, и эти цифры становятся инфоповодами. Вероятно, так будет и в этот раз — Баста намерен дважды собрать Ледовый. 25 и 26 ноября Вася Вакуленко исполнит все свои хиты (16+).

    Концерт для петербуржцев будет не только масштабным, но и долгожданным — из-за пандемии коронавируса он переносился дважды. Сначала с 27 ноября 2021-го на 23 февраля 2022 года, а потом и на актуальную ныне дату. В какой-то момент стало понятно, что желающих слишком много, и концерт получил дополнительную дату.

    Сам Баста весь этот период времени даром не терял и очень много фитовал. Загибайте пальцы: в одном только 2022 году рэпер выпустил совместные песни с Дарьей Яниной, Andro, Федуком и группой «Белый шум». А годом ранее дискография пополнялась за счет фитов с Rickey F, Скриптонитом и Therr Maitz. Из этого материала можно было бы легко собрать альбом, а ведь в 2020-м музыкант уже выпустил релиз «40», в котором 23 композиции.

    Как сообщают организаторы, кто-то из звездных гостей может заглянуть под своды Ледового, а также, несомненно, прозвучат знакомые многим композиции — упомянутая уже «Сансара», «Медлячок», «Неболей», «Ты была права» и многие другие.

    Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

    Фото: Gazgolder, Википедия

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