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    В ТЮЗе представят «Лёгкое дыхание» по Бунину

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    25 ноября на Малой сцене ТЮЗа им. Брянцева состоится премьера спектакля «Лёгкое дыхание» по рассказам Ивана Бунина в режиссуре Михаила Лебедева. Сценическая композиция спектакля построена из нескольких рассказов Бунина из цикла «Темные аллеи». Кроме «Легкого дыхания», вынесенного в заглавие спектакля, в нем использованы тексты «Стёпа» и «Кавказ».

    Фото: афиша спектакля
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    Создатели обещают посвятить свой спектакль темам любви и загадочной женской души, хрупкости и уязвимости человеческих душ, желании и невозможности счастья.

    «Мы практически полностью сохраняем текст произведений. Нам важно передать стиль автора. Это будет спектакль о жертвенности женщины, о чистом чувстве любви, которая у Бунина приводит героиню к трагедии», — рассказывает о постановке режиссер.

    В спектакле заняты Анна Дюкова, Дмитрий Ткаченко, Екатерина Бездель, Юлия Корж, Никита Худяков.

    18+

    Полина Никитина

    Фото: афиша спектакля

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