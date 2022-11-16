В ТЮЗе представят «Лёгкое дыхание» по Бунину

25 ноября на Малой сцене ТЮЗа им. Брянцева состоится премьера спектакля «Лёгкое дыхание» по рассказам Ивана Бунина в режиссуре Михаила Лебедева. Сценическая композиция спектакля построена из нескольких рассказов Бунина из цикла «Темные аллеи». Кроме «Легкого дыхания», вынесенного в заглавие спектакля, в нем использованы тексты «Стёпа» и «Кавказ».
Создатели обещают посвятить свой спектакль темам любви и загадочной женской души, хрупкости и уязвимости человеческих душ, желании и невозможности счастья.
«Мы практически полностью сохраняем текст произведений. Нам важно передать стиль автора. Это будет спектакль о жертвенности женщины, о чистом чувстве любви, которая у Бунина приводит героиню к трагедии», — рассказывает о постановке режиссер.
В спектакле заняты Анна Дюкова, Дмитрий Ткаченко, Екатерина Бездель, Юлия Корж, Никита Худяков.
18+
Полина Никитина