Каток у Флагштока откроет Алексей Ягудин — по такому случаю коньки дадут бесплатно

Открытие катка запланировано на 19:00, посмотреть мастер-класс, который начнется в 19:40, смогут бесплатно все желающие. Катание по завершении церемонии будет также бесплатным, включая аренду коньков. В остальное время каток будет работать в соответствии с расценками и расписанием, опубликованным на его сайте .

Каток на берегу Финского залива возле станции метро «Зенит» начнет работу уже завтра — 24 ноября. Причем откроет его олимпийский чемпион фигурист Алексей Ягудин, который проведет бесплатный мастер-класс для широкой публики.

Каток с видом на «Лахта Центр» — необычной формы: две его площадки соединены между собой ледовыми дорожками. Организаторы обещают всю инфраструктуру, присущую современным каткам, включая ледовое кафе.

Это не единственный каток, который начнет работу в Петербурге в ближайшие дни. Так, вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский анонсировал открытие катка на Елагином острове 1 декабря, в тот же день свой каток откроет общественное пространство «Двор Гостинки». Кроме того, в середине декабря откроется каток на Конюшенной площади. А между Дворцовой площадью и Певческим мостом в рамках Рождественской ярмарки установят катальную горку.



Ранее стало известно, что 26 ноября начнет работу каток в Новой Голландии. Также горожане уже могут щеголять пируэтами на льду «Севкабель Порта».

