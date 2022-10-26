«Севкабель Порт» объявил дату открытия катка, Новая Голландия — сразу за ним

В соцсетях «Севкабель Порта» рассказали, что в общественном пространстве уже с 19 ноября начнет работать «Каток у моря». Площадка в
Также готовится открыть каток и Новая Голландия — там уже идет набор сотрудников, которые будут обеспечивать его работу. Но конкретные сроки открытия обещают назвать позднее. Впрочем, на страницах вакансий сказано, что работать придется с 26 ноября по 2 апреля.
Ранее сообщалось о планах расширить и сделать доступным для всех желающих к предстоящей зиме каток у «Газпром Арены».