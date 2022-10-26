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    «Севкабель Порт» объявил дату открытия катка, Новая Голландия — сразу за ним

    2001
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    В соцсетях «Севкабель Порта» рассказали, что в общественном пространстве уже с 19 ноября начнет работать «Каток у моря». Площадка в 2 200 квадратных метров льда, с гирляндами и видом на залив будет оснащена обогревающими скамейками, а по утрам там будут проводить мастер-классы для тех, кто не слишком уверенно стоит на коньках. Также доступны «помощники фигуриста» — нерпы и белые медведи.

    Также готовится открыть каток и Новая Голландия — там уже идет набор сотрудников, которые будут обеспечивать его работу. Но конкретные сроки открытия обещают назвать позднее. Впрочем, на страницах вакансий сказано, что работать придется с 26 ноября по 2 апреля.

    Ранее сообщалось о планах расширить и сделать доступным для всех желающих к предстоящей зиме каток у «Газпром Арены».

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