Катальная горка и битва с Мышиным королем. Как Петербург украсят к Новому году и сколько на это потратят

Фото: комитет по промышленной политике СПб Поделиться Поделиться





Улицы Петербурга уже начали украшать к Новому году, а на днях в центре города стартует монтаж Рождественской ярмарки. «Фонтанка» выяснила, что горожан не оставят без праздника и во сколько обойдутся гулянья.

Несмотря на объявленное намерение отказаться от новогодних торжеств и потратить деньги на снаряжение мобилизованных, совсем лишать горожан праздника не будут. Как выяснила «Фонтанка», только на иллюминацию и рождественскую ярмарку власти города готовы потратить более 700 млн рублей. Траты по сравнению с прошлым годом даже выросли.



Самую заметную сумму — чуть более 600 млн рублей — направят на оформление улиц. Эти расходы резать не стали, следует из данных портала госзакупок. Подведомственное комитету по печати ГКУ «ГЦРПО» объявило 29 конкурсов, по большинству из них уже подведены итоги. Как пояснили в ведомстве, на днях будет объявлено еще несколько закупок, но общую цифру они увеличат на пару-тройку миллионов.

Сумма будет на 22 % больше, чем годом ранее (490 млн рублей). Но, как пояснили в ГЦРПО, это связано не столько с инфляцией, сколько с новыми украшениями и новыми локациями. «Решили усилить районы», — пояснил руководитель ведомства Андрей Чистяков. Ранее вице-губернатор Борис Пиотровский отмечал, что новые украшения появятся, к примеру, над Фонтанкой, на Аничковом и Кантемировском мостах, Смольной и Воскресенской набережных, над Зимней канавкой, в Мариинском проезде. Полностью обновится световое оформление Дома книги и здания Биржи.



Главная рождественская ель, которую установят на Дворцовой площади к 19 декабря, снова будет живой. На ее доставку и украшения потратят, согласно конкурсной документации, 6,9 млн рублей (в 2021 году — 5,5 млн рублей). Высота символа Нового года составит 23 метра. Ель украсят игрушками в виде шаров, снеговиков, лошадок, конфет, щелкунчиков, избушек, а также гирляндой из флажков, серпантином и световыми гирляндами и увенчают звездой.

Другие праздничные ели украсят тематически. Например, на площади Восстания и Марсовом поле — в стилистике сказки «Щелкунчик», у Медного всадника — «Снежная королева», напротив БКЗ «Октябрьский», на Московской площади и у метро «Василеостровская» — «Ретро», на площади Белинского — «Цирк» и так далее.



Не будут резать расходы и на главную Рождественскую ярмарку. Напротив, они тоже вырастут. Если в прошлом году затраты составили 96,5 млн рублей, то в этом подведомственный комитету по промышленной политике Центр контроля качества уже объявил конкурсы на 125 млн рублей.

Ярмарка будет работать с 17 декабря 2022 года по 9 января 2023-го и охватит Манежную площадь, Малую Садовую и Кленовую улицы, а также Конюшенную площадь и Певческий мост. Ее вновь оформят в стилистике сказки Э. Т. А. Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король», но концепция в этот раз будет более четко следовать сюжету. «Гуляя по ярмарке, гости могут наблюдать развитие действия <...> вплоть до сцены битвы с Мышиным королём. Выиграв битву с Мышиным королём, Мари со Щелкунчиком начинают свое путешествие в сладкую сказку», — говорится в презентации, с которой ознакомилась «Фонтанка».



Фото: комитет по промышленной политике СПб Фото: комитет по промышленной политике СПб Фото: комитет по промышленной политике СПб Поделиться Поделиться





Наполнение ярмарки в целом будет повторять концепцию прошлого года. На Малой Садовой улице разместятся торговые домики — их станет чуть больше, а к торговле сувенирами добавится еда. На Манежной площади станет больше столиков на зимнем фуд-корте — в прошлом году гости жаловались на нехватку мест. Главной ёлке создадут обновленную подсветку. Как и в прошлом году, для посетителей создадут несколько фотозон и устроят развлекательную программу на тему «Щелкунчика», продолжающую русские ярмарочные традиции.



На Кленовой улице расположатся фуд-корт, каток и двухэтажная карусель. На Конюшенной площади — ёлка и торговые павильоны, а также каток (за него, как и в прошлом году, будет отвечать комитет по культуре).



Главной новинкой ярмарки станет катальная горка. Ее установят между Певческим мостом и Дворцовой площадью. Появятся ли рядом с ней торговые павильоны — пока не решено, уточнили в Центре контроля качества.



Фото: комитет по промышленной политике СПб Фото: комитет по промышленной политике СПб Поделиться Поделиться





Впрочем, на организацию ярмарки пойдут не только бюджетные деньги. С катком на Кленовой улице и катальной горкой помогут спонсоры.



Комитет по культуре в этом году не публиковал результаты конкурсов на предоставление субсидий организаторам новогодних праздников. В ведомстве «Фонтанке» подтвердили, что в новогоднюю ночь не будут проводить концерт на Дворцовой площади, фейерверк тоже не состоится. Впрочем, за последние два пандемийных года горожане уже успели от них отвыкнуть.

Зато состоится «Праздник Новогодней ёлки». В этом году детям покажут ледовый спектакль «Бременские музыканты». Посмотреть шоу вживую не получится: как и в пандемийные годы, школьники получат подарочный набор с новогодними сувенирами и QR-кодом со ссылкой на записи спектакля. На телеканале «Санкт-Петербург» его покажут в праздничные дни. Но без живого шоу маленькие зрители тоже не останутся. Спектакли Санкт-Петербургского детского ледового театра можно будет посмотреть на катке на Конюшенной площади.

Как и в прошлом году, в музейно-историческом парке «Остров фортов» в Кронштадте состоится фестиваль «Морская зимняя сказка», а на Елагином острове смонтируют каток, который проработает до конца марта. Также при поддержке комитета по культуре ежедневно с 31 декабря и до 8 января будет проходить «Новогодний променад во дворах певческой Капеллы». Горожане смогут прогуляться среди инсталляций в виде сказочных героев под звуки классической музыки и сделать праздничные снимки в фотозонах.



Сумму своих трат на организацию новогодних гуляний в комитете по культуре не сообщили. Для сравнения: в прошлом году каток на Конюшенной обошелся городу в 87,3 млн рублей, ледовое шоу — 80 млн рублей, новогодние мероприятия в парке «Остров фортов» в Кронштадте — в 6 млн рублей. Ранее сообщалось, что город также откажется от фестиваля огня «Рождественская звезда», который традиционно проводил комитет по культуре. Такой закупки ведомство, действительно, в этом году не объявляло. По информации «Фонтанки», размещать на Дворцовой площади Ледяной дворец, о котором несколько последних лет мечтало ведомство, в этот раз снова не будут.



Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

