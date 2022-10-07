Петербург отменяет общегородские новогодние и рождественские праздники. Деньги отдадут на оснащение мобилизованных

Новогодних и рождественских мероприятий в Петербурге в этот раз не будет, но детей «ёлок» не лишат. Такое решение было принято на совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства, сообщает 7 октября пресс-служба Смольного.

Не состоится концерт на Дворцовой площади и Невском проспекте, традиционный фейерверк, фестиваль огня «Рождественская звезда» и благотворительный прием в Таврическом дворце.

