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    В Петербурге отменяют новогодние праздники

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    Петербург отменяет общегородские новогодние и рождественские праздники. Деньги отдадут на оснащение мобилизованных

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    Новогодних и рождественских мероприятий в Петербурге в этот раз не будет, но детей «ёлок» не лишат. Такое решение было принято на совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства, сообщает 7 октября пресс-служба Смольного.

    Не состоится концерт на Дворцовой площади и Невском проспекте, традиционный фейерверк, фестиваль огня «Рождественская звезда» и благотворительный прием в Таврическом дворце.

    Сэкономленные деньги направят на приобретение дополнительного снаряжения и оснащения для добровольцев и мобилизованных, добавили в администрации.

    Власти пообещали, что новогодние программы для семей с детьми и традиционные «детские ёлки» сохранятся.

    Ранее аналогичное решение приняли в Ленобласти, где тоже отменяются все развлекательные мероприятия, в том числе новогодние корпоративы. Детские новогодние праздники при этом пройдут, заверили в администрации.

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