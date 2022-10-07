Петербург отменяет общегородские новогодние и рождественские праздники. Деньги отдадут на оснащение мобилизованных

Новогодних и рождественских мероприятий в Петербурге в этот раз не будет, но детей «ёлок» не лишат. Такое решение было принято на совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства, сообщает 7 октября пресс-служба Смольного.
Не состоится концерт на Дворцовой площади и Невском проспекте, традиционный фейерверк, фестиваль огня «Рождественская звезда» и благотворительный прием в Таврическом дворце.
Сэкономленные деньги направят на приобретение дополнительного снаряжения и оснащения для добровольцев и мобилизованных, добавили в администрации.
Власти пообещали, что новогодние программы для семей с детьми и традиционные «детские ёлки» сохранятся.
Ранее аналогичное решение приняли в Ленобласти, где тоже отменяются все развлекательные мероприятия, в том числе новогодние корпоративы. Детские новогодние праздники при этом пройдут, заверили в администрации.