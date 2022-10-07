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    Детские ёлки проведут. К отмене массовых мероприятий в Ленобласти прибавилось исключение

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    Власти Ленинградской области дадут дополнительные рекомендации, связанные с организацией новогодних праздников и украшением населённых пунктов. Об этом 7 октября говорится в телеграм-канале администрации региона.

    «По организации новогодних праздников, в том числе украшению населенных пунктов, будут даны дополнительные рекомендации, при этом детские новогодние праздники отменяться не будут», — сказано в сообщении.

    «Фонтанка» писала, что по поручению губернатора Ленобласти Александра Дрозденко в регионе отменены все областные массовые мероприятия развлекательного характера, в том числе новогодние корпоративы. Все освободившиеся средства он распорядился перераспределить на текущие нужды, включая поддержку участников СВО и их семей.

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