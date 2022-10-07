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    Ленобласть отменила все развлекательные массовые мероприятия

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    Администрация Ленинградской области изыскивает деньги для помощи жителям, участвующим в спецоперации, и их родным.

    «По поручению Александра Дрозденко в Ленобласти отменены все областные массовые мероприятия развлекательного характера, включая новогодние корпоративы. Губернатор распорядился перераспределить освободившиеся средства на текущие нужды, включая поддержку ленинградцев, участвующих в СВО, и их семей», — сообщил 7 октября телеграм-канал пресс-службы региона.

    Рекомендации об отмене праздничных мероприятий направлены в муниципальные районы главам администраций.

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