Ленобласть отменила все развлекательные массовые мероприятия

Администрация Ленинградской области изыскивает деньги для помощи жителям, участвующим в спецоперации, и их родным.
«По поручению Александра Дрозденко в Ленобласти отменены все областные массовые мероприятия развлекательного характера, включая новогодние корпоративы. Губернатор распорядился перераспределить освободившиеся средства на текущие нужды, включая поддержку ленинградцев, участвующих в СВО, и их семей», — сообщил 7 октября телеграм-канал пресс-службы региона.
Рекомендации об отмене праздничных мероприятий направлены в муниципальные районы главам администраций.