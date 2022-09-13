Гулянья на Дворцовой, катки и новая иллюминация. Как Петербург украсят к Новому году

На праздничное оформление Петербурга к Новому 2023 году потратят 600 млн рублей. Об этом 13 сентября рассказал в своем telegram-канале вице-губернатор Борис Пиотровский.
По его словам, в этом году новые украшения появятся, к примеру, над Фонтанкой, на Аничковом и Кантемировском мостах, Смольной и Воскресенской набережных, над Зимней канавкой, в Мариинском проезде. Полностью обновится световое оформление Дома книги и здания Биржи, которое откроют после капитального ремонта. «Все украшения будут выдержаны в едином художественном стиле», — подчеркнул он.
В новогоднюю ночь состоится концерт на Дворцовой площади — гулянья пройдут после двухлетней паузы из-за пандемии.
Также для горожан организуют ледовый каток на Конюшенной площади. Открыть его планируют уже в начале декабря. Еще один каток появится на Манежной площади, где пройдет рождественская ярмарка.
О том, как украшали Петербург к Новому году в прошлом году, читайте в материале «Фонтанки».