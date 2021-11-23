Новогодние гулянья накроются короной — но не ковидной. Как Петербург встретит 2022 год

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







Встреча Нового года стала одной из главных тем заседания городского правительства 23 ноября. Вопрос о том, ждут ли в этом году в Петербурге туристов, власти предпочли обойти, но горожанам пообещали свежие украшения, новые маршруты и разнообразный досуг. Причем не только в онлайн-формате. Но, выслушав рапорты подчиненных, губернатор Александр Беглов неожиданно отправил их искать лекарство от коронавирусной депрессии в спальные районы.

О том, что в этом году пандемия не омрачит петербуржцам главный праздник, заявил губернатор Александр Беглов. «В отличие от прошлого года, накоплен большой опыт проведения мероприятий с соблюдением стандартов безопасности», — сказал он. Всего городской план насчитывает более 300 праздничных событий.



Концерты в телевизоре, фейерверк под вопросом

Но праздновать все-таки придется по правилам новой реальности. Самые масштабные события пройдут онлайн, а точнее, в телевизионном формате. В таком виде состоится «Праздник новогодней ёлки» для учеников 1–4-х классов. Спектакль «Снегурочка» с элементами ледового шоу они смогут посмотреть по телевизору и через интернет, если отсканируют QR-код в подарочном наборе с раскраской и игрой. Впрочем, это даже можно назвать возрождением традиции телеспектаклей ленинградского телевидения, считает врио главы комитета по культуре Федор Болтин.

Вместо праздничного концерта на Дворцовой площади горожанам предлагают смотреть его по телевизору в ночь с 31 декабря на 1 января. В этом году проект будет посвящен предстоящему 350-летнему юбилею Петра I. Смогут ли горожане увидеть в новогоднюю ночь хотя бы фейерверк — пока неизвестно, это будет зависеть в том числе от эпидемиологической обстановки. Зато вживую можно будет посмотреть сказку «Золушка» в исполнении артистов детского ледового театра. Представление будет проходить с 25 декабря по 16 января, дважды в день, на катке на Конюшенной площади.



В районах запланировано более 200 мероприятий, в том числе с мастер-классами. Хотя некоторые переформатировали свои активности: так, в ЦПКиО развернут каток на 4 тыс. кв. м. В Зеленогорске и Сестрорецке проедет кортеж с Дедом Морозом.

В учреждениях культуры, театрах и на концертных площадках придется предъявлять QR-код. Но в Смольном надеются, что посетителей это не отпугнет. Для удобства как горожан, так и проверяющих органов запустят цифровую платформу, где можно будет посмотреть информацию, а также оперативно узнать о смене формата или отмене события.

Дворцовая площадь: живая ель, фотозона и ледяной дом

Как и в прошлом году, на Дворцовой площади поставят живую ель. За такой вариант проголосовали сами горожане. Ее снова украсят в ретростиле. А уюта добавят с помощью фотозоны в виде гигантской настольной лампы.

Там можно будет сделать тематические фотографии и отправить открытки в любую точку мира.

На территории, прилегающей к Дворцовой площади, планируют создать «ледовый дворец». Таким образом, в Петербурге могут возродить традицию новогодней забавы императрицы Анны Иоанновны.



Праздничные украшения улиц: короны, ангелы и елки

Украшение городских улиц уже началось. Невский проспект — от площади Восстания до Дворцовой площади — к 1 декабря оформят «в имперском стиле», рассказал глава комитета по печати Владимир Рябовол. Гирлянды на тросовых конструкциях будут стилизованы под корону Российской империи — в честь юбилея Петра Первого, который город будет отмечать в следующем году. Световые композиции на опорах освещения будут напоминать цветы и крылья ангела.

Новые инсталляции в виде стилизованных новогодних елок установят прямо в акватории и на набережной Крюкова канала и Мойки. Световые абстракции также появятся на Певческом мосту и канале Грибоедова. Панно и световые проекции на фасаде создадут праздничную атмосферу на Конюшенной площади, а на Большой Конюшенной улице поставят арки из праздничных гирлянд. По-новому оформят стрелку Васильевского острова. За пределами центра новые украшения получат Светлановский проспект, Выборгская набережная, Тихорецкий проспект, улица Типанова, улица Ленина, улица Коллонтай, проспект Славы.



Полностью город преобразится к 20 декабря, тогда же зажгут главную новогоднюю ель. По словам Владимира Рябовола, в этом году праздничная иллюминация обойдется в 480 млн рублей. Для сравнения: подсветка мостов и транспортных магистралей в 2020 году обошлась в 230 млн рублей, в 2019-м — в 337 млн рублей. Но треть суммы этого года, 150 млн рублей, потратят на новые украшения. Ранее чиновники рассказывали, что часть праздничного оборудования не обновлялась много лет и пришла в негодность. Также в этом году будет больше адресов оформления, да и больше самих украшений.



Фото: Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Фото: Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Фото: Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Фото: Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Фото: Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Фото: Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Поделиться Поделиться







Ранее городские власти создали брендбук, который должен рассказать всем желающим, как правильно украшать витрины, фасады и входы в здания к Новому году. И даже предложили трех «маскотов» — Щелкунчика, Петра Первого и Деда Мороза. Правда, документ носит рекомендательный характер — за нарушение стиля ничего не будет. Но малые архитектурные формы у входа, украшения фасадов и прочее согласовывать все равно придется. Рождественская ярмарка: каток по QR-кодам и бесплатные блины



Рождественская ярмарка пройдет с 18 декабря по 9 января. Темой снова станет гофмановский «Щелкунчик». Горожан ждут более 90 павильонов с кухней народов мира и деликатесами из российских регионов, а также точки по продаже сувениров, рассказал глава комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик. Из развлечений — три фотозоны, каток, карусели и паровозик для детей.

В этом году к площадке на Манежной площади, Малой Садовой улице и Кленовой аллее добавятся еще две — Конюшенная площадь и Певческий мост. На первой появится каток, а на второй поставят фуд-траки и бесплатно накормят блинным тортом всех желающих.

По словам Кирилла Соловейчика, ярмарка пройдет «в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и 121-м постановлением». У всех организаторов и участников должен быть QR-код, средства индивидуальной защиты. Расстояние между торговыми точками увеличат для соблюдения социальной дистанции. Для посещения катка придется записаться заранее через приложение. Как пояснили в КППИТ, чтобы покататься на коньках, также нужно будет предъявить QR-код, но вход на саму территорию ярмарки будет свободным.



Фото: Презентация Рождественской ярмарки Фото: Презентация Рождественской ярмарки Фото: Презентация Рождественской ярмарки Фото: Презентация Рождественской ярмарки Фото: Презентация Рождественской ярмарки Поделиться Поделиться







«Лекарство от ковидной депрессии»

Выслушав подчиненных, губернатор Александр Беглов предложил им усилить работу в «районах массовой жилой застройки». «Пандемия вносит определенные элементы депрессии. Надо сделать красивый праздник не только в центральных районах, но и в каждом дворе, в каждом районе, чтобы это было весело и интересно», — сказал он.

Городская адресная программа сформирована и расширится разве что в следующем году, отметил Владимир Рябовол. В качестве альтернативы губернатор предложил «усилить работу по украшению торговых точек» и провести конкурс на лучшее украшение торгового комплекса. «Соберите, поговорите с ними, чтобы было ярко, чтобы было светло», — сказал он Кириллу Соловейчику. Также устроить соревнование Александр Беглов предложил между управляющими компаниями на лучшее украшение дворов. Новый глава жилкома Олег Зотов признался, что системной работы в этом направлении не вели, но пообещал, что ведомство «возьмет на контроль и реализует на общегородском уровне». «Я сам в новогодние праздники проеду, особенно по новостройкам, и посмотрю, как это все организовано», — предупредил подчиненных губернатор.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

