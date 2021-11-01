«Цвет настроения не синий». Смольный рассказал бизнесу, как украшать Петербург на Новый год

Фото: комитет по культуре Поделиться Поделиться







О том, что власти города готовят единый подход к оформлению городских улиц, «Фонтанка» сообщала еще весной. Предполагалось, что руководством сможет воспользоваться и бизнес при выборе украшения витрин и входов в свои заведения.

В брендбуке указана общая концепция, формы наружного украшения, варианты световых решений и применения растений, а также даны рекомендации по декорированию балконов и витрин, ярмарок и новогодних лавок.

«В 2022 году мы празднуем 350-летие Петра I — великого императора, подарившего нам этот праздник. Именно поэтому в концепции сочетаются символизм европейского Рождества и имперского стиля петровского периода, отсылающего к первым городским дворцам и ангелу на шпиле Петропавловской крепости», — отметил Борис Пиотровский.



Власти города разработали официальный логотип «Нового года 2022». Его гамма состоит из шести цветов, которые могут варьироваться между собой. И предложили трех «маскотов» — Щелкунчика, Петра Первого и Деда Мороза. «Персонажи будут использоваться в оформлении города, на плакатах, городских стендах и стелах», — говорится в брендбуке.

Фото: комитет по культуре Фото: комитет по культуре Фото: комитет по культуре Поделиться Поделиться







В качестве общих рекомендаций власти города советуют использовать гирлянды теплого и холодного белого свечения. Допускается оформление в ретростиле (лампы Эдисона). Запрещено использование ярких цветов из палитры RGB (красный, зеленый, синий. — Прим. ред.), а также синей подсветки и чрезмерное использование динамических эффектов.

Фасады можно украшать гирляндами или лампами, а также новогодними элементами — звездами, шарами, бантами. Условие — использовать не более трех цветов, без кислотных и чрезмерно ярких красок.

Для входных групп разрешены флористические и хвойные композиции с диодной подсветкой теплого и холодного белого свечения, декорированные серебряными и золотыми украшениями зеркальных и матовых текстур. Можно использовать скульптуры театральной и исторической тематики.



Живые деревья предпочтительны, говорится в брендбуке. Допускаются хвойные растения, омела, падуб, игрушки красного, золотого, серебряного цвета, матового и глянцевого напыления, а также декоративные фигуры — персонажи сказок (предпочтение зимним — «Щелкунчик», «Снежная королева», «12 месяцев»), конфеты, шишки, банты.

Запрещено использование ярких игрушек, дождика, а также украшений, не предназначенных для улицы.

Фото: комитет по культуре Фото: комитет по культуре Фото: комитет по культуре Фото: комитет по культуре Фото: комитет по культуре Фото: комитет по культуре Фото: комитет по культуре Фото: комитет по культуре Поделиться Поделиться







Можно использовать арт-объекты и инсталляции, если они являются антивандальными и морозоустойчивыми. Например, допускаются каркасные инсталляции в виде тематических животных и персонажей Нового года, а также фотозоны, световые качели и выставочные тумбы с новогодним оформлением.

Допустимы световые проекции на фасады зданий и прилегающие территории. Это должны быть новогодние объекты (те же звезды, банты, подарки). Но они не должны быть сложными, с большим количеством деталей.



Фото: комитет по культуре Фото: комитет по культуре Фото: комитет по культуре Фото: комитет по культуре Фото: комитет по культуре Фото: комитет по культуре Поделиться Поделиться





