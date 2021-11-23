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Над Невским проспектом засияет корона Российской империи. Смольный рассказал, как украсит Петербург к Новому году

Петербург потратил на украшение улиц к Новому году 480 млн рублей. Из них на новые объекты потратят более 150 млн рублей. Об этом рассказал в ходе заседания правительства города 23 ноября глава комитета по печати Владимир Рябовол.

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Печать

Новое оформление появится, в частности, на Невском проспекте — от площади Восстания до Дворцовой площади. К 1 декабря там установят световые композиции на опорах освещения, ассоциирующиеся с цветком и крылом ангела. Украшения на тросовых конструкциях будут стилизованы под корону Российской империи — в честь юбилея Петра Первого, который город будет отмечать в следующем году. В целом тематику оформления главной магистрали Владимир Рябовол охарактеризовал как «имперский стиль».

Дворцовую площадь, как и в прошлом году, украсит живая ель в ретростиле. Новеллой будет литературная фотозона от газеты «Петербургский дневник». Гигантская настольная лампа сделает пространство Дворцовой площади «более уютным», сказал глава комитета по печати. Там, по его словам, можно будет сделать тематические фотографии и отправить открытки в любую точку мира с помощью «Почты России».

Напомним, ранее в Смольном рассказали, при каких условиях в Петербурге устроят новогодний фейерверк.

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Комментарии (3)

Владислав М
Не слишком ли много имперских декораций? Сначала свадьба наследника, теперь вот корона во весь Невский, ангелы...
Чиновники не забыли, что Россия светское государство с президентским правлением.
Или это так россиян психологически готовят к воцарению?
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