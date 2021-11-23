Над Невским проспектом засияет корона Российской империи. Смольный рассказал, как украсит Петербург к Новому году

Новое оформление появится, в частности, на Невском проспекте — от площади Восстания до Дворцовой площади. К 1 декабря там установят световые композиции на опорах освещения, ассоциирующиеся с цветком и крылом ангела. Украшения на тросовых конструкциях будут стилизованы под корону Российской империи — в честь юбилея Петра Первого, который город будет отмечать в следующем году. В целом тематику оформления главной магистрали Владимир Рябовол охарактеризовал как «имперский стиль».



Дворцовую площадь, как и в прошлом году, украсит живая ель в ретростиле. Новеллой будет литературная фотозона от газеты «Петербургский дневник». Гигантская настольная лампа сделает пространство Дворцовой площади «более уютным», сказал глава комитета по печати. Там, по его словам, можно будет сделать тематические фотографии и отправить открытки в любую точку мира с помощью «Почты России».

