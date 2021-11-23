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В Смольном рассказали, при каких условиях в Петербурге устроят новогодний фейерверк

Новогодние гулянья пройдут в Петербурге в гибридном формате.

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Как рассказал в ходе заседания правительства города 23 ноября врио главы комитета по культуре Фёдор Болтин, новогоднее шоу и ледовый спектакль для детей покажут только по телевизору, а вот увидеть праздничный фейерверк вживую получится в случае стабилизации эпидемиологической обстановки.

«В прошлом году была подготовлена праздничная телевизионная программа «Карнавальная ночь». В рамках программы во дворах Капеллы выступили артисты, фигуристы, акробаты, уличные театры. Съемка проводилась с использованием современных технологий, квадрокоптеров и 3D-графики. Сегодня ведем работу по созданию новой телевизионной программы, которая выйдет в эфир в ночь с 31 декабря на 1 января», — сказал Болтин.

Проект будет посвящен предстоящему юбилею Петра Первого. Также по телевизору покажут детский «Праздник новогодней ёлки».

«В случае положительного решения служб города и при благоприятной эпидемиологической обстановке мы также рассматриваем возможность традиционного новогоднего фейерверка», — отметил Фёдор Болтин.

Зато для петербуржцев организуют катки на Конюшенной площади и в ЦПКиО. Также есть план по созданию ледового дворца на территории, прилегающей к Дворцовой площади.

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Комментарии (3)

Zdobsi
Вместо фейерверка покормили бы лучше бездомных. Тем более, что пандемия не закончится за две три недели.
266704773
Онлайн - это все неинтересно
Аппаратчик мокрой классификации
Как жаль, что следующие "выборы" ещё так не скоро.. :))
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