В Смольном рассказали, при каких условиях в Петербурге устроят новогодний фейерверк

Как рассказал в ходе заседания правительства города 23 ноября врио главы комитета по культуре Фёдор Болтин, новогоднее шоу и ледовый спектакль для детей покажут только по телевизору, а вот увидеть праздничный фейерверк вживую получится в случае стабилизации эпидемиологической обстановки.



«В прошлом году была подготовлена праздничная телевизионная программа «Карнавальная ночь». В рамках программы во дворах Капеллы выступили артисты, фигуристы, акробаты, уличные театры. Съемка проводилась с использованием современных технологий, квадрокоптеров и 3D-графики. Сегодня ведем работу по созданию новой телевизионной программы, которая выйдет в эфир в ночь с 31 декабря на 1 января», — сказал Болтин.

