Петербург начали украшать к Новому году. Посмотрите, как преобразятся центральные площади и улицы

Петербург начали украшать к Новому году. Как рассказал 23 ноября глава комитета по печати Владимир Рябовол, к 1 декабря украшения появятся на главных магистралях — Невском проспекте, Московском проспекте, Пулковском шоссе, Приморском проспекте и Ушаковской развязке. К 20 декабря зажгутся огни на новогодних елях, в том числе на главной елке на Дворцовой площади, а также на Невском проспекте.



Невский проспект украсят световые композиции «в имперском стиле», а на Дворцовой площади появится фотозона с гигантской лампой.