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Петербург начали украшать к Новому году. Посмотрите, как преобразятся центральные площади и улицы

К 1 декабря украшения появятся на главных магистралях, а к 20-му числу зажгутся огни на новогодних елях.

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Печать

Петербург начали украшать к Новому году. Как рассказал 23 ноября глава комитета по печати Владимир Рябовол, к 1 декабря украшения появятся на главных магистралях — Невском проспекте, Московском проспекте, Пулковском шоссе, Приморском проспекте и Ушаковской развязке. К 20 декабря зажгутся огни на новогодних елях, в том числе на главной елке на Дворцовой площади, а также на Невском проспекте.

Невский проспект украсят световые композиции «в имперском стиле», а на Дворцовой площади появится фотозона с гигантской лампой.

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Новые инсталляции в виде новогодних елок установят прямо в акватории и на набережной Крюкова канала и Мойки. Световые украшения также появятся на Певческом мосту и канале Грибоедова. Панно и световые проекции на фасаде создадут праздничную атмосферу на Конюшенной площади, а на Большой Конюшенной улице поставят арки из праздничных гирлянд. По-новому оформят стрелку Васильевского острова — там появятся тумбы с песочными часами и новогодними подарками, а также «световые сосули» на деревьях.

За пределами центра новое оформление получат Светлановский проспект, Выборгская набережная, Тихорецкий проспект, улица Типанова, проспект Ленина, улица Коллонтай, проспект Славы.

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Комментарии (3)

Pupin
Красиво, молодцы.
Cveta
Всегда красиво украшенные деревья по центру московского проспекта нынче выглядят в мешках, как какашки на палочках(
Как такое можно было сделать? Позорище
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