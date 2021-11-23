Петербург начали украшать к Новому году. Посмотрите, как преобразятся центральные площади и улицы

Петербург начали украшать к Новому году. Как рассказал 23 ноября глава комитета по печати Владимир Рябовол, к 1 декабря украшения появятся на главных магистралях — Невском проспекте, Московском проспекте, Пулковском шоссе, Приморском проспекте и Ушаковской развязке. К 20 декабря зажгутся огни на новогодних елях, в том числе на главной елке на Дворцовой площади, а также на Невском проспекте.
Невский проспект украсят световые композиции «в имперском стиле», а на Дворцовой площади появится фотозона с гигантской лампой.
Новые инсталляции в виде новогодних елок установят прямо в акватории и на набережной Крюкова канала и Мойки. Световые украшения также появятся на Певческом мосту и канале Грибоедова. Панно и световые проекции на фасаде создадут праздничную атмосферу на Конюшенной площади, а на Большой Конюшенной улице поставят арки из праздничных гирлянд. По-новому оформят стрелку Васильевского острова — там появятся тумбы с песочными часами и новогодними подарками, а также «световые сосули» на деревьях.
За пределами центра новое оформление получат Светлановский проспект, Выборгская набережная, Тихорецкий проспект, улица Типанова, проспект Ленина, улица Коллонтай, проспект Славы.