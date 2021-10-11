Гофмановский гротеск и петербургский Диснейленд. Смольный показал, как будет выглядеть Главная рождественская ярмарка

Фото: Презентация Рождественской ярмарки Поделиться Поделиться







В преамбуле говорится, что из-за коронавирусных ограничений и «нестабильного материального положения» петербуржцы лишены возможности «полноценно путешествовать». Но рождественская ярмарка «станет своего рода петербургским «Диснейлендом»» и «даст возможность отправиться в путешествие, не выезжая за пределы города».



Фото: Презентация Рождественской ярмарки Поделиться Поделиться







Нововведений будет несколько. На месте фонтана на Манежной площади вместо елки поставят фотозону в виде гигантского стола с тортом, пирожными и чашками, в которые можно будет забраться. Также предлагается механизировать мышиные головы, которые могут приподниматься из торта и прятаться обратно.



Сама площадь превратится в Волшебный город. За фасадами домиков будут располагаться торговые точки. В окнах будут появляться теневые куклы, артисты и механические фигуры.



Фото: Презентация Рождественской ярмарки Поделиться Поделиться







Ворота разместятся со стороны Караванной улицы, а со стороны Малой Садовой поставят «Воздушный шар», пассажирами которого станут главные герои сказки — Щелкунчик и Мари.



Фото: Презентация Рождественской ярмарки Поделиться Поделиться







Домики с сувенирами традиционно разместятся на Малой Садовой, рестораны и кафе — на Манежной площади. Но нововведением будет зона фудтраков, которая появится на Кленовой аллее.



Фото: Презентация Рождественской ярмарки Поделиться Поделиться







Развлекать гостей будут шарманщики, гимнасты, шуты, жонглеры, мимы, виртуозы, рассказчики и куплетисты, гармонисты и балаганщики, музыканты и танцовщики. В этом году вместо сцены будет установлен «Ярмарочный театр Балаган», с балкона которого и будут давать представление. Для церемонии открытия и выступления губернатора установят временную сцену-пристройку.



Фото: Презентация Рождественской ярмарки Поделиться Поделиться







Каток выполнят в цирковом стиле, для нового паровоза построят большую станцию с часами, лампочками и громкоговорителями. Это функциональный объект и фотозона, отмечается в презентации.



Фото: Презентация Рождественской ярмарки Поделиться Поделиться







Главная рождественская ярмарка в Петербурге будет работать с 18 декабря 2021-го по 9 января 2022 года на Манежной площади, Малой Садовой и Кленовой улицах. Ранее власти Петербурга объявили конкурсы на подготовку к Новому году на более чем 200 млн рублей, из них на рождественскую ярмарку пришлось около 50 млн рублей.

