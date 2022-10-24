«Золотая маска» покажет петербуржцам спектакли Крымова и Брусникиной

С 23 по 28 ноября фестиваль «Золотая маска» представит петербургскому зрителю спектакли из разных программ главной театральной премии страны.
23 и 24 ноября на основной сцене БДТ пройдут показы спектакля Дмитрия Крымова «Костик» (18+) по мотивам пьесы Чехова «Чайка». Крымов решает одну из самых известных пьес мирового репертуара необычно. Костик — это Константин Треплев, герой пьесы Чехова «Чайка». Юноше не везет во всем — ни в любви к Нине Заречной, ни в драматургии: пьеса про львов и куропаток не понравилась его матери — известной эстрадной певице. Несмотря на курение на сцене, мат и эстрадные хиты, постановка сохраняет чеховскую атмосферу.
Программа продолжится на Новой сцене Александринки — здесь 25 и 28 ноября сыграют спектакль Марины Брусникиной «В кольцах» по повести Евгении Некрасовой «Несчастливая Москва». Одна из характерных особенностей творчества Марины Брусникиной — адаптация для сцены совсем «не театральных» произведений. Сюжет спектакля «В кольцах» (18+) — фантасмагория о столице Москве, жители которой надежно окружены семью магическими кругами-кольцами. Но однажды все меняется, и безопасные кольца и квартиры оказываются западней. Художник спектакля Полина Бахтина выстраивает на сцене закрытое пространство, в котором живет главная героиня.
27 и 28 ноября на Малой сцене БДТ покажут аудиальные перформансы Полины Кардымон. «Коромысли» (16+) и «[Сыра земля] Коромысли. Глава 2»(18+) — двухчастный спектакль о феномене славянского фольклора и феномене его изучения и познания. Первую часть покажут 26 ноября в 15:00 и 19:00, а вторую — 27 ноября в 15:00 и 19:00.
В начале ноября «Золотая маска» привезет в Петербург образцы современного балета.
Полина Никитина