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    «Золотая Маска» привезет в Петербург современный балет

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    Фото: Светлана Аввакум, фото предоставлено организаторами
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    2 и 3 ноября на Основной сцене Александринского театра пройдет «Вечер современной хореографии» Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко». В программе вечера объединены постановки ведущих мировых хореографов — «Kaash» Акрама Хана, «Маленькая смерть» Иржи Килиана и «Autodance» Шарон Эяль». Этот вечер показывает все грани и возможности современного российского и мирового балета. 16+

    «KAASH» Акрама Хана следует за судьбой самого хореографа, который родился в Лондоне, куда его родители переселились из Бангладеш. Акрам Хан соединяет современный танец с древними индийскими танцевальными движениями — кружениями, дробями ног и замысловатыми движениями рук. В бессюжетной хореографии, тем не менее, заложены и древние индийские сказания о тиграх, змеях и павлинах и о человеческих страстях.

    «Маленькая смерть»
    «Маленькая смерть»Фото: Mihail_Logvinov, фото предоставлено организаторами
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    «Маленькая смерть» Иржи Килиан и Элке Схеперса — это история о любви и эротизме, которая не обойдется без рапир, корсетов и фижм. «Маленькой смертью» французы называют оргазм, высшую точку слияния двух сил, любви и разрушения.

    В центре «AUTODANCE» Шарон Эяль — сам танец и его техника — произведение соткано из самой сути движения в его чистоте от смыслов. 14 танцовщиков становятся частью общего тела, дышащего под ритм психоделической музыки Ори Личтика.

    Оксана Кардаш, «AUTODANCE»
    Оксана Кардаш, «AUTODANCE»Фото: Карина Житкова, фото предоставлено организаторами
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    Программа продолжится в конце ноября серией драматических спектаклей.

    Российская Национальная театральная премия «Золотая Маска» учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей Российской Федерации и вручается спектаклям всех жанров театрального искусства: драма, опера, балет, современный танец, оперетта и мюзикл, театр кукол.

    Полина Никитина

    Фото: Светлана Аввакум, фото предоставлено организаторами
    «Маленькая смерть»
    «Маленькая смерть»Фото: Mihail_Logvinov, фото предоставлено организаторами
    Оксана Кардаш, «AUTODANCE»
    Оксана Кардаш, «AUTODANCE»Фото: Карина Житкова, фото предоставлено организаторами

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