«Золотая Маска» привезет в Петербург современный балет

2 и 3 ноября на Основной сцене Александринского театра пройдет «Вечер современной хореографии» Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко». В программе вечера объединены постановки ведущих мировых хореографов — «Kaash» Акрама Хана, «Маленькая смерть» Иржи Килиана и «Autodance» Шарон Эяль». Этот вечер показывает все грани и возможности современного российского и мирового балета. 16+



«KAASH» Акрама Хана следует за судьбой самого хореографа, который родился в Лондоне, куда его родители переселились из Бангладеш. Акрам Хан соединяет современный танец с древними индийскими танцевальными движениями — кружениями, дробями ног и замысловатыми движениями рук. В бессюжетной хореографии, тем не менее, заложены и древние индийские сказания о тиграх, змеях и павлинах и о человеческих страстях.

