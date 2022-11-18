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    В кинотеатрах покажут нетрадиционный способ выйти из абьюзивных отношений

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    Фото: vlgfilm.ru
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    24 ноября в прокате мистический триллер «Сестры». Главная героиня — молодая мать Аня, которая оказалась в абьюзивных отношениях с мужем и не знает, как спасти от его агрессии себя и ребенка. В отчаянии она прибегает к последнему средству: проводит темный обряд и вызывает на помощь потусторонние силы — Сестер, которые помогают женщинам в таком положении. Но у их помощи, конечно, высокая цена.

    Фильм стал дебютной полнометражной работой для режиссера Ивана Петузова. До этого он снял короткометражку «Подарок», в которой главную роль исполнила Ума Турман.

    Главную героиню Аню играет играет Ирина Старшенбаум («Т-34», «Лето»), её мужа Андрея — Никита Ефремов («Нулевой пациент», «Содержанки»). Кроме того, в фильме снялись Надежда Маркина (сыгравшая главную роль в «Елене» Андрея Звягинцева) и Анна Чиповская («Оттепель»).

    Премьера фильма приурочена к Дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин во всем мире, который отмечается 25 ноября.

    16+

    Федор Дубшан

    Фото: vlgfilm.ru

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