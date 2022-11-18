В кинотеатрах покажут нетрадиционный способ выйти из абьюзивных отношений

24 ноября в прокате мистический триллер «Сестры». Главная героиня — молодая мать Аня, которая оказалась в абьюзивных отношениях с мужем и не знает, как спасти от его агрессии себя и ребенка. В отчаянии она прибегает к последнему средству: проводит темный обряд и вызывает на помощь потусторонние силы — Сестер, которые помогают женщинам в таком положении. Но у их помощи, конечно, высокая цена.



Фильм стал дебютной полнометражной работой для режиссера Ивана Петузова. До этого он снял короткометражку «Подарок», в которой главную роль исполнила Ума Турман.

