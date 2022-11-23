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    Театр Поколений представит спектакль-расследование о шутинге и буллинге

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    Фото: teatr-pokoleniy.com/
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    Театр Поколений готовит премьеру о сложных школьных темах — шутинге и буллинге. Показы состоятся 25, 26 и 27 ноября. В основе постановки — «И мы смеёмся», . одноименная пьеса драматурга Екатерины Дорн, написанная в 2019 году. Режиссер Тимур Салихов ставит пьесу как спектакль-расследование. Фактический итог пьесы известен почти сразу, гораздо важнее разобраться в том, что привело к трагедии.

    «Мне интересно, как этот текст будет работать в контексте сегодняшней катастрофы, в контексте нового пространства Театра Поколений, в контексте полной неопределенности. Трагическая история «И мы смеемся» сейчас может стать островком безопасности, укрытием. Хочется надеяться, что гуманистическая пьеса спровоцирует терпимость к ближнему», — говорит режиссер постановки.

    Художником спектакля стал Егор Пшеничный. В ролях занята труппа театра. Основные персонажи поделены на мир взрослых и мир детей.

    Это уже второе обращение Театра Поколений к миру школы за этот сезон. Так, в начале ноября режиссер Анна Овчинникова представила своеобразную русскую версию фильма «Клуб «Завтрак»» — «Церковь Пресвятого Макчикена» (16+).

    Петербургские театры также стали активно обращаться к поиску ответов на вопросы о природе школьного буллинга. Так, в конце октября на Малой сцене БТК прошла премьера спектакля «Тетрадь мщения» режиссера Юлии Каландаришвили. А до этого режиссер работала с этой темой в своём спектакле «Жирная Люба» по повести Олега Липовецкого.

    18+

    Полина Никитина

    Фото: teatr-pokoleniy.com/

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