Театр Поколений представит спектакль-расследование о шутинге и буллинге

Театр Поколений готовит премьеру о сложных школьных темах — шутинге и буллинге. Показы состоятся 25, 26 и 27 ноября. В основе постановки — «И мы смеёмся», . одноименная пьеса драматурга Екатерины Дорн, написанная в 2019 году. Режиссер Тимур Салихов ставит пьесу как спектакль-расследование. Фактический итог пьесы известен почти сразу, гораздо важнее разобраться в том, что привело к трагедии.

«Мне интересно, как этот текст будет работать в контексте сегодняшней катастрофы, в контексте нового пространства Театра Поколений, в контексте полной неопределенности. Трагическая история «И мы смеемся» сейчас может стать островком безопасности, укрытием. Хочется надеяться, что гуманистическая пьеса спровоцирует терпимость к ближнему», — говорит режиссер постановки.

