Бренды — из магазинов в онлайн, малый бизнес — из соцсетей в маркетплейсы: как изменилась интернет-торговля за полгода

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Привычка покупать онлайн позитивно отразилась на тех, кто привык к определенным товарам и брендам, объявившим о закрытии магазинов. В сети по-прежнему можно найти все, но темпы роста интернет-торговли за полгода снизились. Скупать все, как в начале марта, уже никто не хочет.

Этот год для электронной коммерции, как и для других отраслей, выдался нестандратным.

— Если весной мы видели всплеск количества доставок, то сейчас ситуация стабилизировалась, — отмечает территориальный управляющий по электронной коммерции макрорегиона Северо-Запад «Почты России» Надежда Кокорина.



Но, в целом, относительно допандемийного 2019 года электронная коммерция продолжает расти. Темпы роста замедлились относительно марта, когда все пытались максимально закупиться, пока компании не ушли c рынка.

— Перечень товаров, пользующихся спросом, — стандартный, — говорит руководитель региональных продаж компании Boxberry в Санкт-Петербурге Ян Ласкевич. — Люди уже привыкли покупать в интернет. Это элементарно — можно набрать в поисковой строке и найти все, что угодно, в интернет-магазине или на маркетплейсе. Если смотреть по Петербургу, то мы видим резкий рост по одежде и обуви — в том числе ушедших брендов.



— У нас продолжается активный рост, опережающий среднерыночные показатели, — рассказывает руководитель e-commerce маркетинга компании «Авито» Даниил Заболотный. — Наиболее активные категории: одежда — мужская и женская — и обувь. Причем, если раньше это была маркетинговая история «нет на Авито — нет нигде», то сейчас наш сайт — по сути, единственное место, где можно купить оригиналы тех брендов, которые закрыли магазины.

Фешн в онлайне

Самый большой рост спроса компании отмечают в сегменте одежды.



— Мы этого ожидали. Сейчас вот рассчитываем на очередной рост продаж в последнем квартале в связи с распродажами «черной пятницы» и перед Новым годом, — отметил Ян Ласкевич. — БАДы, косметика, одежда, обувь — сейчас все приобретается в интернете, за исключением алкоголя и рецептурных лекарств — эти ограничения связаны с законодательной базой. Но пройдет еще пара лет — и, думаю, этот сегмент тоже будет представлен в Сети.



По словам Надежды Кокориной, значительной популярностью пользуются и товары для детей. Например, детская одежда и обувь продается еще более активно, чем взрослая. «Если на себе еще можно сэкономить, то на детях — никак, — говорит она. — На смену ушедшим с нашего рынка компаниям приходят российские, при этом качество сервиса — не хуже. Растут и продажи электроники: наши китайские партнеры продолжают развиваться, и на место ушедших брендов приходит замена с Востока».



На «Авито» самый большой прирост продаж за три квартала показала мужская обувь — 91% год к году, женская — 75%.

— Хотя традиционно Авито считается С2°С (от клиента — клиенту — прим. ред.) площадкой, но на сегодняшний день это не совсем так. Около 40% в фэшне — это новые товары, — отметил Даниил Заболотный. — Причем это и специально завезенные вещи, и новые от классических магазинов, которые представлены в России.

Так, продажи брендов Zara и H&M в 2022 году выросли в 2,5 раза относительно прошлогодних показателей. Средний ценник на вещь в Zara — 2–2,5 тыс. рублей, у Bershka и Stradivarius — около 1 тыс. рублей.



Если говорить об электронике, то на «Авито» на 44% выросли продажи техники Apple, которая тоже официально недоступна в России.

В такой ситуации покупателей волнует подлинность вещей, продаваемых под известным брендом. Даниил Заболотный рассказал, что недавно на «Авито» был запущен сервис проверки товаров по этому параметру.

— Я бы не торопился говорить, что бренды ушли. Окончательно об этом объявили только несколько компаний, — напомнил Ян Ласкевич. — Многие до сих пор находятся в подвешенном состоянии. Все-таки в России большой рынок, хорошая покупательская способность. Нынешняя ситуация обусловлена во многом разрывом логистических цепочек. Если этот вопрос будет решен и найдутся обходные пути, то мы, возможно, снова увидим бренды, которые «покинули» российский рынок. А точнее, приостановили продажи — так говорить более корректно в текущих условиях.



По разным каналам

Пока непонятно, оправдается ли надежда на то, что параллельный импорт восполнит все, чего лишились покупатели из-за ухода брендов.

— В данный момент мы видим только зарождение этой тенденции: многие транспортные компании запускают сервисы по доставке товаров из-за рубежа, — рассказал Ян Ласкевич. — У нас такой сервис тоже есть — мы предлагаем закупать в США и доставляем в Россию. Особым спросом пользуются товары ушедших марок в сегменте масс-маркет, к которым люди привыкли. Их на самом деле не хватает, потому что покупатели хотят получать хорошие вещи за вменяемые деньги.

Отдельно стоит вопрос по новым брендам одежды: пока не видно массового потока, но ожидается, что в ближайшее время он появится из Турции и Китая. «Логистические цепочки из этих стран уже в целом налажены», — добавил Ян Ласкевич.

— «Почта России» не является классической транспортной компанией, которая оформляет таможенные декларации, — объясняет Надежда Кокорина. — Мы принимаем от почтовых администраций других стран весь входящий поток: это и покупки из зарубежных магазинов от физических лиц, и заказы от юридических лиц — все, что к нам приходит, мы доставляем дальше по России.



По мнению Даниила Заболотного, кажется, что поток параллельного импорта есть. Он позволяет восполнить потери, которые возникли с февраля этого года. «В связи с особенностью площадки мы не отслеживаем источники, — пояснил он. — Мы только витрина, а дальше за товар отвечает продавец, и это его зона ответственности. Наша задача — чтобы выполнялись требования законодательства».

Все на маркетплейс

Особенностью онлайн-торговли в последнее время стало расширение маркетплейсов. 2022-й — не исключение.

— Мы видим рост с начала года. В том числе потому, что на маркетплейсы пришли компании, которые раньше работали через соцсети, — рассказывает Надежда Кокорина. — Они не развивают собственную интернет-торговлю, и сейчас на макретплейсах мы видим увеличение числа именно эксклюзивных брендов, которые больше нигде не представлены.



— Уход ряда рекламных площадок, включая запрещенные в России соцсети, побудил компании переходить на маркетплейсы, — говорит Ян Ласкевич. — Это связано, в первую очередь, с наличием решений «под ключ», включающих и доставку, и рекламу — такие пакетные решения очень востребованы, поэтому в ближайшие год-два торговля все так же будет двигаться в эту сторону.



«Авито» не является классическим маркетплейсом, считает Даниил Заболотный:

— У нас очень специфический паттерн потребления: пользователь покупает не просто на Авито, а у конкретного продавца на платформе, опираясь на отзывы, рейтинги, на формат общения в чате. У нас принято общаться перед сделкой, и это нравится как покупателям, так и продавцам. Такая система помогает мерчантам растить лояльных покупателей.

Что касается продавцов, то он подтвердил, что часть из них «перетекла» на «Авито» из запрещенных социальных сетей, особенно в сегменте фэшн, стройки и мебели.

По суше и морю

Одна из важнейших составляющих онлайн-торговли — логистика, и на нее международная обстановка, безусловно, тоже повлияла. Хотя все не так плохо, как кажется.

Например, в нашей стране у «Почты России» — при ее географии в 14 тыс. населенных пунктов, со своим транспортом и курьерами, — практически ничего не изменилось. На экспортных и импортных потоках маршруты усложнились, их пришлось перестраивать.

— Мы начали делать это ещё в пандемию, когда были закрыты границы, не летали самолеты. И тот год нас многому научил, поэтому в 2022 году нам было чуть проще, — говорит Надежда Кокорина. — Часть путей мы переориентировали с авиасообщения на железнодорожные и морские. Например, в США сейчас достаточно сложно отправить авиапочту — мы переориентировались на море.



В целом, по ее словам, всё работает в штатном режиме, за исключением стран, которые не готовы принимать отправления. На сайте «Почты России» можно узнать, куда сейчас можно что-то послать, в какие сроки и что для этого нужно.

— Также мы создали чат-бот, где можно задать вопрос про ту или иную страну и получить быстрый ответ, — продолжила Надежда Кокорина. — У нас нет жалоб от крупных клиентов или потребителей — да, увеличение сроков доставки есть, но не критичное.



Ян Ласкевич отмечает несколько факторов, влияющих на логистику. Первый — это глобальная повестка.

— В качестве примера можно привести пандемию коронавируса, которая началась в 2020 году, — напоминает он. — Во-первых, люди заперлись по домам и за это время привыкли покупать не в розничных точках, а заказывать в интернете. Появилась доставка продуктов, что приучило потребителей к быстроте: все уже привыкли к тому, что от заказа до звонка курьера в дверь проходит от 15 минут до, максимум, пары часов.

Чтобы соответствовать этому тренду, Boxberry внедряет новый формат доставки — «Тайм Курьер». Компания использует свои пункты выдачи как дарксторы, только вместо продуктов в них привозят интернет-заказы. Покупатель получает уведомление о готовности посылки к доставке и может выбрать удобную дату и время. Ближайший слот появляется уже через 2 часа после отправки уведомления, а последующие интервалы — не больше часа. Так что теперь у потребителей нет необходимости планировать доставку заранее, в момент оформления заказа в интернет-магазине. Это можно сделать непосредственно перед получением. В Москве этот сервис работает в нескольких районах, в Петербурге технология пока тестируется на некоторых пунктах Boxberry. Запуск по всему городу планируется в следующем году.



Также сильно, по словам Яна Ласкевича, отражается на процессах новостная повестка, которая меняет ситуацию иногда ежеминутно:

— Приведу в пример ситуацию с Крымским мостом. Как только в субботу утром стало известно о происшествии, мы сразу собрали рабочую группу для изменения логистической схемы в регионе и предупредили клиентов о задержках в сроках. Логистика не может останавливаться.

Свои пункты выдачи заказов создает и «Авито» — по словам Даниила Заболотного, их сейчас уже несколько сотен. Сейчас идет отладка процессов, и в следующем году продолжится рост сети.

На своей платформе

Еще один аспект, который мог повлиять на работу онлайн-ретейлеров, — уход из россии ряда мировых айти-вендоров. Ведь цифровизация коснулась здесь буквально всех этапов, включая логистику.



— Многие транспортные компании активно инвестируют в разработку программных продуктов и приложений, — отмечает Ян Ласкевич. — Внутри компании цифровизация помогает решить операционные вопросы — ускоренная доставка, маршрутизация. Мы в Boxberry уже много лет развиваем собственное IT-подразделение, которое разрабатывает как ПО для внешних сервисов (например, для «Тайм Курьера»), так и для внутренних нужд (автоматизация складских процессов, информационного обмена с интернет-магазинами, организация работы отделений и курьеров). Специалистов у нас хватает, дефицита не наблюдаем.



Даниил Заболотный отметил, что изменения на айти-рынке не коснулись «Авито», поскольку это полностью самостоятельная российская разработка, собственная платформа:

— Мы не зависели ни от каких облачных сервисов, поэтому для работы самого сайта ничего не изменилось. Данные мы тоже храним в России, и выходов за внешний периметр у нас нет. С точки зрения работы бэк-офиса есть свои особенности, но никаких критических изменений в процессах тоже не произошло.

— Мы находимся в процессе электронной трансформации, но на работу это не повлияло: например, у нас стабильно работает личный кабинет, есть сервис, с помощью которого клиент может за 30 минут заключить договор и начать отправки, — рассказала Надежда Кокорина. — В планах полный переход на российские решения — аналоги ПО западных компаний. Этим мы сейчас и занимаемся.

Что нужно продавцам

Конкуренцию за продавцов ведут как маркетплейсы, так и логистические компании — в первую очередь предлагают различные пакетные решения.

— Если я предприниматель, то меня будет интересовать продвижение товара, его логистика и, соответственно, чистая маржинальность, — поясняет Ян Ласкевич. — Разные площадки предлагают разные условия, но рост мы сейчас видим практически везде.



Надежда Кокорина считает, что бум перехода на маркетплейсы мелкого и микро-бизнеса в будущем пройдет:

— Компании, особенно небольшие, отмечают невозможность контролировать поток продаж через маркетплейс. По сути, ты не можешь на них влиять ничем, кроме цены: чем она ниже, тем больше сделок. И сейчас наши клиенты планируют на 2–3 года развитие собственного сайта — чтобы люди шли не за ценой, а за брендом.



Даниил Заболотный согласился, что для отдельного продавца, даже самого маленького, важно позиционировать свой бренд в глазах потребителя.

— Отличие «Авито» от маркетплейсов заключается в том, что у нас продавец — не безликий поставщик за витриной, а индивидуальный магазин, — поясняет он. — И у нас цена не единственный фактор, который влияет на продажи. Больше сказываются позитивные отзывы, скорость ответа пользователю и качество оформления объявлений.

Осенью «Авито» перешло от сбора оплаты за размещение объявлений (теперь оно полностью бесплатно для всех продавцов) к оплате за просмотры, т.е. практически к классической рекламной модели.



— Важным побочным действием этого стало обеление рынка, — пояснил Даниил Заболотный, — раньше были селлеры, которые занимались лидогенерацией: указывали нечестную цену, собирали контакты и затем предлагали товар по обычной цене. Теперь это стало абсолютно невыгодно, и мы постепенно избавляемся от таких.

Планы роста

Ситуация на рынке электронной торговли требует от игроков постоянного развития и появления новых услуг. Сейчас даже чтобы стоять на месте — надо бежать в два раза быстрее. — «Почта России» давно занимается электронной коммерцией. Мы становимся ближе к клиенту, понимая всю сложность работы сейчас, — отмечает Надежда Кокорина. — У нас появляются новые услуги: например, развиваем сеть почтоматов, планируем собственные пункты выдачи заказов — не классические почтовые отделения, а ориентированные исключительно на электронную коммерцию. Это сейчас основные направления деятельности.

— Мы строим планы, прислушиваясь к нашим клиентам — и магазинам, и получателям, — добавил Ян Ласкевич. — Предлагаем бизнесу пакетные услуги, работаем над ускорением доставки. Понимая, как малый и средний бизнес сейчас страдает от кассовых разрывов, мы стали переводить им оплату за выданные заказы на ежедневной основе.



Глобально он отметил, что будет расти интерес к импорту — как параллельному, так и к новым брендам.

— Принципиально ни один из наших планов не был изменен, — прокомментировал Даниил Заболотный. — Многое пошло не так, как ожидалось, но больше в позитивном ключе. Если раньше мы были преимущественно классифайдом, то теперь активно становимся B2B-площадкой — и рост выше, чем мы ожидали.

