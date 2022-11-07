Путин назвал количество мобилизованных, которые принимают участие в боевых действиях

В зоне проведения специальной военной операции на данный момент находятся около 80 тысяч мобилизованных граждан. При этом примерно 50 тысяч из них принимают участие в боевых действиях. Об этом 7 ноября сообщил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей.



Напомним, 4 ноября глава государства заявил, что в России были мобилизованы 318 тысяч человек. Тогда же он отметил, что 49 тысяч человек уже прибыли в зону боевых действий.

