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    Мобилизация

    Боевые действия на Украине

    Путин назвал количество мобилизованных, которые принимают участие в боевых действиях

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    В зоне проведения специальной военной операции на данный момент находятся около 80 тысяч мобилизованных граждан. При этом примерно 50 тысяч из них принимают участие в боевых действиях. Об этом 7 ноября сообщил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей.

    Напомним, 4 ноября глава государства заявил, что в России были мобилизованы 318 тысяч человек. Тогда же он отметил, что 49 тысяч человек уже прибыли в зону боевых действий.

    До этого, 31 октября, президент объявил о завершении всех мобилизационных мероприятий в России.

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