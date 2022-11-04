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    Мобилизация

    Путин назвал число мобилизованных в России и тех, кто уже выполняет боевые задачи

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    В России были мобилизованы 318 тысяч человек. Об этом днем 4 ноября рассказал президент страны Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

    Глава государства отметил, что из числа мобилизованных 49 тысяч человек уже прибыли в зону боевых действий.

    «Мобилизованных у нас уже 318 тысяч. Почему 318: да потому, что добровольцы. Количество добровольцев не сокращается. Из них 49 тысяч, по-моему, находятся уже в войсках, выполняют боевые задачи. Все остальные пока занимаются подготовкой», — сказал президент журналистам.

    Президент 31 октября объявил о завершении всех мобилизационных мероприятий в России, уточнив, что не уверен, нужно ли для этого издавать отдельный указ. «Фонтанка» расспросила на этот счет юристов: их мнение читайте в материале по ссылке.

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