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    Мобилизация

    «Утратила актуальность». В Госдуме заявили, что введение уголовной ответственности за уклонение от мобилизации не рассматривается

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    Введение уголовной ответственности за уклонение от военной службы в период мобилизации не рассматривается. Об этом говорится в совместном комментарии председателя думского комитета по обороне Андрея Картаполова и главы комитета по безопасности Василия Пискарева.

    По словам парламентариев, подобную инициативу изучали в самом начале объявления частичной мобилизации. Ее целью было «выровнять ответственность за уклонение между призывниками и мобилизуемыми».

    «На сегодняшний день частичная мобилизация завершена. Данная инициатива утратила свою актуальность. Государственной думой она не рассматривается», — сказано в заявлении от 1 ноября.

    Ранее стало известно, что депутаты-единороссы разработали и готовы внести в Госдуму законопроект об уголовном наказании за уклонение от мобилизации, который предусматривает в том числе лишение свободы до пяти лет. При этом отмечалось, что речь идет не о прошедшей в стране частичной мобилизации, о завершении которой 31 октября заявил президент Владимир Путин.

    Позже глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас высказал мнение, что подобная инициатива на данный момент неактуальна, так как частичная мобилизация завершена.

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