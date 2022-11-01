«Утратила актуальность». В Госдуме заявили, что введение уголовной ответственности за уклонение от мобилизации не рассматривается

Введение уголовной ответственности за уклонение от военной службы в период мобилизации не рассматривается. Об этом говорится в совместном комментарии председателя думского комитета по обороне Андрея Картаполова и главы комитета по безопасности Василия Пискарева.



По словам парламентариев, подобную инициативу изучали в самом начале объявления частичной мобилизации. Ее целью было «выровнять ответственность за уклонение между призывниками и мобилизуемыми».

