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    Мобилизация

    Сенатор Клишас считает неактуальным введение уголовной ответственности за уклонение от мобилизации

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    5 комментариев

    Вопрос о введении в РФ уголовной ответственности за уклонение от мобилизации сейчас неактуален, однако пробел в законодательстве на этот счет есть. Такое мнение высказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

    «Мобилизация завершена. Введение уголовной ответственности за уклонение от мобилизации в данный момент актуальным не считаю (несмотря на очевидный пробел в законодательстве)», — пишет сенатор 1 ноября в своем телеграм-канале.

    Ранее стало известно, что депутаты-единороссы разработали и готовы внести в Госдуму законопроект об уголовном наказании за уклонение от мобилизации, который предусматривает в том числе лишение свободы до пяти лет. При этом отмечалось, что речь идет не о прошедшей в стране частичной мобилизации, о завершении которой 31 октября заявил президент Владимир Путин.

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    Комментарии 5

    27476018101 Ноя 2022 в 17:33
    эта закончилась,перед следующей подсуетятся...
    +1−0
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