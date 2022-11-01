Сенатор Клишас считает неактуальным введение уголовной ответственности за уклонение от мобилизации

Вопрос о введении в РФ уголовной ответственности за уклонение от мобилизации сейчас неактуален, однако пробел в законодательстве на этот счет есть. Такое мнение высказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
«Мобилизация завершена. Введение уголовной ответственности за уклонение от мобилизации в данный момент актуальным не считаю (несмотря на очевидный пробел в законодательстве)», — пишет сенатор 1 ноября в своем телеграм-канале.
Ранее стало известно, что депутаты-единороссы разработали и готовы внести в Госдуму законопроект об уголовном наказании за уклонение от мобилизации, который предусматривает в том числе лишение свободы до пяти лет. При этом отмечалось, что речь идет не о прошедшей в стране частичной мобилизации, о завершении которой 31 октября заявил президент Владимир Путин.