Сенатор Клишас считает неактуальным введение уголовной ответственности за уклонение от мобилизации

Вопрос о введении в РФ уголовной ответственности за уклонение от мобилизации сейчас неактуален, однако пробел в законодательстве на этот счет есть. Такое мнение высказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.



«Мобилизация завершена. Введение уголовной ответственности за уклонение от мобилизации в данный момент актуальным не считаю (несмотря на очевидный пробел в законодательстве)», — пишет сенатор 1 ноября в своем телеграм-канале.

