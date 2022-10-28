В Петербурге брали боксера в спортклубе: отхватили сами, сломали в ответ руку, арестовали за 20 млн

В Петербурге арестован гражданин Казахстана, но по-домашнему. Хотя ему вменили нападение на оперативника и схему с подставным украинцем при уводе государственного жилья. Похоже, тема набирает обороты — напоминает недавнюю новость про арест подполковника полиции. Но «Фонтанка» увидела и неспортивное поведение задержанного: боксер с опытом не смог отбиться от сотрудника уголовного розыска.

К вечеру 28 октября Смольнинский районный суд наградил домашним арестом 34-летнего Дениса Бесхлебнова — гражданина Казахстана, пусть и имеющего вид на жительство в РФ. Следствие Центрального района ему вменяет нетипичное мошенничество — ловкую схему с незаконной перерегистрацией просторной мансарды метров так в 200 в доме на Лиговском проспекте. Все же само пленение Дениса смотрелось более динамичным.



Как узнала «Фонтанка», 26 октября пара оперов уголовного розыска ради Дениса решила навестить один боксерский клуб в Московском районе. Зафиксировав его тренирующимся, они подошли, мол, давай — пошли и лучше бы без нырков-уклонов. Он повиновался, а переодевшись, передумал.

У выхода начал звать других боксеров на помощь, хотя, конечно, это выглядело постыдным. Затем пару раз увернулся, а настырного полицейского решил убрать хлестким боковым. Вместо нокаута образовался лишь синяк.

В конце концов, его скрутили, а когда крутили — нечаянно применили прием самбо и сломали руку. Так что все дружно отправились в больницу. Теперь про мошенничество.



«Фонтанка» узнала схему: про эту просторную мансарду государство забыло, хотя это имущество города Петербурга; про эту квартиру узнали ныне обвиняемые; далее появился левый документ на древнюю приватизацию гражданином Украины; после чего был найден «дроп», представившийся братом украинца; была сооружена доверенность; квартира, ценой в 20 миллионов, ушла на рынок недвижимости.

За все это боксера из Казахстана и отправили под домашний арест, назначив ему пожить вместе с гражданской женой и двумя детьми, да запретив пользоваться интернетом. Но только ему.

