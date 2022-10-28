В Петербурге брали боксера в спортклубе: отхватили сами, сломали в ответ руку, арестовали за 20 млн

В Петербурге арестован гражданин Казахстана, но по-домашнему. Хотя ему вменили нападение на оперативника и схему с подставным украинцем при уводе государственного жилья. Похоже, тема набирает обороты — напоминает недавнюю новость про арест подполковника полиции. Но «Фонтанка» увидела и неспортивное поведение задержанного: боксер с опытом не смог отбиться от сотрудника уголовного розыска.
К вечеру 28 октября Смольнинский районный суд наградил домашним арестом 34-летнего Дениса Бесхлебнова — гражданина Казахстана, пусть и имеющего вид на жительство в РФ. Следствие Центрального района ему вменяет нетипичное мошенничество — ловкую схему с незаконной перерегистрацией просторной мансарды метров так в 200 в доме на Лиговском проспекте. Все же само пленение Дениса смотрелось более динамичным.
Как узнала «Фонтанка», 26 октября пара оперов уголовного розыска ради Дениса решила навестить один боксерский клуб в Московском районе. Зафиксировав его тренирующимся, они подошли, мол, давай — пошли и лучше бы без нырков-уклонов. Он повиновался, а переодевшись, передумал.
У выхода начал звать других боксеров на помощь, хотя, конечно, это выглядело постыдным. Затем пару раз увернулся, а настырного полицейского решил убрать хлестким боковым. Вместо нокаута образовался лишь синяк.
В конце концов, его скрутили, а когда крутили — нечаянно применили прием самбо и сломали руку. Так что все дружно отправились в больницу. Теперь про мошенничество.
«Фонтанка» узнала схему: про эту просторную мансарду государство забыло, хотя это имущество города Петербурга; про эту квартиру узнали ныне обвиняемые; далее появился левый документ на древнюю приватизацию гражданином Украины; после чего был найден «дроп», представившийся братом украинца; была сооружена доверенность; квартира, ценой в 20 миллионов, ушла на рынок недвижимости.
За все это боксера из Казахстана и отправили под домашний арест, назначив ему пожить вместе с гражданской женой и двумя детьми, да запретив пользоваться интернетом. Но только ему.
Что касается совпадений, то недавно наше издание подробно описало задержание подполковника полиции, который, по версии СК, получал деньги за решение вопросов по аналогичному делу с квартирой. В том случае тоже имеются «дропы» и житель Киева.