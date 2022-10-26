Уже и квартиры отнимают через «дропов». Подполковника полиции обвиняют в страсти по Большой Конюшенной

Фото: Ирина Бужор/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





СК Петербурга выходит в суд с арестом подполковника полиции. «Фонтанка» разузнала масштаб претензий к нему. Мы нашли следы не только удивительной украинской схемы с «дропом», но и сарказм.

Похоже, эта история о классическом квартирном вопросе, который, по классику, портит горожан. В данном же случае в начале этого года в Следственном комитете Центрального района появилось уголовное дело в отношении неустановленных лиц по мошенничеству с правом приобретения в собственность дорогущей трехкомнатной квартиры на Большой Конюшенной улице (доходный дом церкви Святой Марии, высота потолков — 3,80, между прочим).



А задержанному накануне ФСБ с поличным при передаче 1 миллиона рублей подполковнику Анатолию Дундалевичу (о чем уже сообщила «Фонтанка») сейчас повышают аппетит на целых 6 миллионов.

Что касается схемы данного обмана на квадратные метры, то она заслуживает отдельного разбора на рынке недвижимости. Но журналист вынужден обойтись тезисами: в квартире жил адвокат; он решил добровольно уйти на тот свет; некто про это узнал и на имя киевлянина написал за покойного дарственную; затем по примитивной схеме анонимного телеграма нашли «дропа» (подставное лицо); «дропу» дали доверенность; «дроп» продал квартиру безработному гражданину Казахстана; казах перепродал добросовестному петербуржцу миллионов так за двадцать рублей.



По информации нашего издания, Следственный комитет уверен, что несколько месяцев статусный полицейский вел сепаратные переговоры с потенциальным подозреваемым в кривом приобретении этой жилплощади. И даже более.

Так, сегодня, по версии следствия, Дундалевич уже получил два транша — 2 млн плюс 1 млн — от интересантов, которым он сообщал, как двигается расследование, эаодно обещая посодействовать в невиновности и непричастности заподозренных. Третий же пакет в заключительные 3 миллиона он как раз и хотел взять на грудь 25 октября. Причем, как уже улыбнулось наше издание, — в свое 43-летие.



Однако доведенный до нервного истощения персонаж не только принес ему в три раза меньше, но еще и притащил за собой оперативников ФСБ. (Опустим моральные оценки. Кто ж знает, кто из них правее по понятиям? Заявитель же тоже не ангел — он пару раз точно заезжал в органы за мошенничество.)



Сам же плененный сотрудник не из робких. Он не впал в панику, мол, отпустите, все про всех расскажу или, что еще постыднее, расскажу что хотите. Подполковник мудро уселся на 51-ю статью конституции, дающую ему полное право посылать куда подальше любые каверзные вопросы.



Следствие этим тоже не шокируешь, и в отношении него возбудили «мошенничество». Он же работал по линии разбоев, и хитросплетения с недвижимостью никак не женятся с его оперативными задачами. Да и по будущим срокам лучше считаться проходимцем, чем взяточником.

Пока же подполковник обдумывает, как выйти из-под позиции «шах и мат», журналист рассмотрел любопытную закономерность в его стереотипе поведения. Дело в том, что первые три миллиона двумя сериями он получал прямо под своим домом — на улице Ворошилова, а вот третий — при провальном финале — на Новочеркасском проспекте.



Получается, что в таком деле не надо изменять своим вредным привычкам.

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»

