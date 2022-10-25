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    Карл III назначил Риши Сунака британским премьер-министром

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    1 комментарий

    Король Великобритании Карл IIII назначил Риши Сунака новым премьер-министром во вторник, 25 октября. До этого монарх принял отставку Лиз Трасс. Сунаку поручили сформировать новое правительство.

    Фото: Соцсети королевской семьи Великобритании
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    Фото: Соцсети королевской семьи Великобритании

    Самое короткое в истории премьерство Лиз Трасс в истории Великобритании и, наверное, едва ли ни самая короткая борьба за пост главы британского правительства закончились. Все кандидаты, кроме Риши Сунака, снялись с гонки. «Фонтанка» рассказывает, кто такой новый премьер-министр.

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    Комментарии 1

    McGillavry25 Окт 2022 в 14:35
    "Who is last for Prime Minister here? Nobody? So I will be!"
    Где-то мы подобное уже видели.
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