Король Великобритании Карл IIII назначил Риши Сунака новым премьер-министром во вторник, 25 октября. До этого монарх принял отставку Лиз Трасс. Сунаку поручили сформировать новое правительство.
Карл III назначил Риши Сунака британским премьер-министром
Самое короткое в истории премьерство Лиз Трасс в истории Великобритании и, наверное, едва ли ни самая короткая борьба за пост главы британского правительства закончились. Все кандидаты, кроме Риши Сунака, снялись с гонки. «Фонтанка» рассказывает, кто такой новый премьер-министр.
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