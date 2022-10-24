Богатенький Риши все-таки стал премьер-министром Великобритании

Фото: EPA/TOLGA AKMEN Поделиться Поделиться





Самое короткое в истории Великобритании премьерство Лиз Трасс и, наверное, едва ли не самая короткая борьба за пост главы британского правительства закончились. Все кандидаты, кроме Риши Сунака, снялись с гонки. Напоминаем, кто такой новый премьер-министр. Кто такой Риши Сунак

Риши Сунак родился 12 мая 1980 года в Саутгемптоне в семье врача Яшвира Сунака и фармацевта Уши Сунак, которая владела собственной аптекой. Его бабушка с дедушкой в колониальные времена эмигрировали из Индии в Восточную Африку. Там и познакомились его родители: мать жила в Танзании, а отец — в Кении. В 1960-х семья переехала в Великобританию.



Сунак окончил престижный Винчестерский колледж, а после — Оксфордский университет, где изучал философию, политологию и экономику. С 2001 по 2004 год работал аналитиком в инвестиционном банке Goldman Sachs. Затем получил степень магистра делового администрирования в Стэнфордском университете (США), где познакомился со своей будущей супругой — Акшатой Мурти, дочерью индийского миллиардера Нараяна Мурти.

Вернувшись в Англию, Сунак занялся работой в хедж-фонде TCI. В 2009 году присоединился к хедж-фонду Theleme Partners, был директором инвестиционной компании Catamaran Ventures, принадлежащей его тестю Нараяну Мурти.



Политический взлет

В 2015 году Риши Сунак стал членом Палаты общин британского парламента Консервативной партии от округа Ричмонд (Северный Йоркшир). Был ярым сторонником выхода Великобритании из Евросоюза, считал, что «брекзит» даст стране конкурентное преимущество.

В июле 2019 года был назначен главным секретарем казначейства (Министерство финансов), а в феврале 2020-го стал канцлером казначейства (главой Минфина) в кабинете министров Бориса Джонсона. На этом посту сразу же столкнулся с серьезным испытанием — пандемией COVID-19.



Инициативы Сунака по поддержке бизнеса и снижению налогов сделали его популярным, канцлера хвалили и за уверенные выступления на пресс-конференциях по ситуации с коронавирусом. Его имидж молодого и современного политика, который «носит худи на работе и имеет красивую стрижку», действительно привлекал, отмечало издание The Mirror.

Отношение к Сунаку изменилось, когда Британия столкнулась с «кризисом стоимости жизни» после начала российской спецоперации на Украине и введения санкций. Рекордная инфляция, рост безработицы, цен на топливо и электроэнергию, а также отсутствие четкого плана по решению проблем заставили вспомнить о деньгах министра, женитьбе на богатой наследнице и обвинить его в том, что из-за своего богатства политик «оторвался от жизни».



Состояние Риши Сунака

Риши Сунак считается самым богатым депутатом Палаты общин. Его личное состояние оценивается в $240 млн. Газета The Sunday Times включила канцлера и его супругу в список богатейших жителей Британии. Его семья владеет поместьем в Северном Йоркшире, пентхаусом в Санта-Монике (Калифорния), домом и квартирой в центре Лондона, есть и автопарк дорогих машин. Состояние тестя Сунака, бизнесмена Нараяна Мурти, Forbes оценивает в $4,5 млрд.

В одном из интервью Сунак заявил, что «приветствует» критику по поводу своего богатства, однако подчеркнул, что консерваторы «должны гордиться успешными людьми».



Скандалы

В 2020 году, после спада первой волны коронавируса, правительство Великобритании ввело программу поддержки бизнеса «Ешь, чтобы помочь». Граждан стимулировали скидками в ресторанах и барах, чтобы побудить их выйти из изоляции. Это привело к очередному всплеску заболеваемости COVID-19, сообщает Daily Mail. Сунак, несмотря на это, заявил, что гордится своей программой, которая позволила сохранить «миллионы рабочих мест».

В апреле 2022 года Риши Сунак и премьер Борис Джонсон были оштрафованы за посещение «вечеринок» в период действия локдауна в июне 2020-го. Канцлера обвинили в том, что он сам нарушает правила, которые устанавливает. Свою вину он изначально не признавал, однако позже принес извинения и сообщил, что заплатил штраф. Призывы уйти в отставку он отклонил.



Еще один конфуз произошел в марте 2022-го. Сунак выложил у себя в соцсетях фото, на котором он заправляет «дешевую» по меркам чиновника-миллионера машину KIA Rio. Выяснилось, что снимок был постановочным, а автомобиль он одолжил у одного из работников АЗС. Фотосессия была нужна, чтобы показать уменьшение цен на бензин после решения властей о снижении пошлины на топливо на 5 пенсов за литр. «Сунак на самом деле не выиграл от сокращения, потому что постановка с фото была инсценирована до того, как решение вступило в силу», — иронизирует Daily Mail.



Весной 2022-го в центре скандала оказалась супруга Риши Сунака. СМИ выяснили, что Акшата Мурти не имеет домицилия (места постоянного проживания) на территории Британии. Это позволяло ей избегать уплаты и налога на прибыль, полученную за пределами страны, и налога на наследство. По данным журналистов, предпринимательница получает дивиденды в размере около 11 млн фунтов от владения пакетом акций компании Infosys, которая принадлежит ее отцу. Гражданину Британии с домицилием пришлось бы заплатить с этой суммы налогов на 4,4 млн фунтов.



Акшата Мурти считает свои действия «полностью законными», так как все еще остается гражданкой Индии. При этом она все же согласилась платить налоги в Британии «со всех своих доходов по всему миру», дабы не навредить репутации мужа. «Я делаю это, потому что хочу, а не потому, что этого требуют правила», — говорила она (цитата по The Independent).

Отношение к России и Украине

Здесь без сюрпризов: полная поддержка Киева. 24 февраля, в день начала российской спецоперации, Сунак осудил действия Москвы. «Если наша приверженность свободе что-то значит, мы должны, действуя в унисон с нашими союзниками, заплатить за эти действия серьезными экономическими издержками», — цитировала его слова пресс-служба британского правительства.

В ходе дебатов с Лиз Трасс Сунак говорил о том, что у него «хватит смелости», чтобы противостоять президенту РФ Владимиру Путину. Британцам при этом он обещал непростые времена.

«Да (хватит). <…> И противостояние ему (президенту Путину) действительно требует жесткой позиции, и это потребует, чтобы все мы прошли через сложные времена. Я хочу быть честным с вами на этот счет. Часть противостояния (президенту) Путину заключается в признании всеми нами как страной того, как это повлияет на счета за энергию, и в решительности пройти через это», — утверждал политик (цитата по РИА Новости).



В августе Риши Сунак призвал не допустить Путина на саммит G20 в Индонезии. По его словам, президенту России нужно «послать решительный сигнал, что для него не будет места за столом («Большой двадцатки»), пока он не прекратит» спецоперацию на Украине.



Сунак пообещал, что в случае своего избрания он будет работать над усилением санкций против России и оказывать финансовую поддержку Украине. «Как премьер-министр я пойду дальше, потому что мы можем сделать больше. Так что да, я достаточно жесткий, и я уже принимаю меры, которые доставляют ему [Путину] больше всего проблем», — подчеркивал он.

Как пишет The Times со ссылкой на источники, Борис Джонсон опасался, что в случае назначения премьером Риши Сунак займет недостаточно жесткую позицию в отношении России и ослабит санкции. Сторонники канцлера считают подобные утверждения безосновательными. «Риши руководил процессом введения жестких санкций против России и следил за тем, чтобы союзники следовали нашему примеру», — сказал собеседник издания.



Есть в скандальном шкафу Сунака уже ставший классикой для западных политиков «российский след». И здесь в деле оказалась замешана его супруга Акшата Мурти. Канцлера, как рассказывает The Guardian, в конце марта 2022-го обвинили в получении «кровавых денег» в виде дивидендов от семейной IT-компании Infosys, которая не прекратила работу в России после начала боевых действий на Украине. Противники призывали Сунака ответить на «очень серьезные вопросы» по поводу доли его жены в бизнесе, которая оценивается в $900 млн. Министру припомнили то, что сам он призывал британский бизнес уйти из РФ. Infosys объявила об уходе из России 14 апреля.

