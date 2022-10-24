Станция метро «Чернышевская» закрывается на реконструкцию: на чем доехать пассажирам?

Станция метро «Чернышевская» с 25 октября не будет работать на вход и выход. Пока идет реконструкция, пассажиров будут возить наземным транспортом.
На период реконструкции продлены трассы трех действующих автобусных маршрутов, на которых также добавили транспорта, усилено движение еще одного автобусного и двух троллейбусных маршрутов и дополнительно введен временный автобусный маршрут. Всего для пассажиров будут ходить восемь автобусных маршрутов: № 21, 22, 46, 105, 136, 136М, 290 и 169А — и два троллейбусных: № 15 и № 33. На них в общей сложности будут работать 113 автобусов и 20 троллейбусов. Кроме того, троллейбус № 33 будет ходить не только по будним дням, но и в выходные.
Трассы автобусов № 169А и № 136 продлевают до станции метро «Площадь Восстания». Временный маршрут № 136М будет ходить от станции метро «Чернышевская» до станции «Площадь Восстания». Вместо автобусов среднего класса на них будут работать большие. Кроме того, остановка автобусов № 46, 136 и 169А на Кирочной улице в направлении к Потемкинской улице будет расположена у дома 23.
Помимо этого, на участке Лиговского проспекта от улицы Жуковского до Невского проспекта будет создана выделенная полоса для общественного транспорта.
На станции «Чернышевская» в ходе реконструкции обновят эскалаторы, добавив к трем ныне существующим четвертый. Открыть ее планируют в мае 2024 года. Ранее завершить реконструкцию собирались в ноябре 2023 года. «Фонтанка» писала, что в МССС возникли проблемы с конкурсом на рабочую документацию.