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    Подрядчик: Сроки закрытия «Чернышевской» не сдвинутся из-за нового конкурса на рабочую документацию

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    «Метрострой Северной столицы» заявил, что повторный поиск разработчика для рабочей документации по реконструкции «Чернышевской» не скажется на сроках работ.

    «Новые даты проведения конкурса не скажутся на озвученных ранее сроках закрытия станции «Чернышевская» на реконструкцию, – сообщили там 26 августа. – Рабочая документация разрабатывается этапами, что позволяет оперативно начать работы. Остальные закупки, в том числе комплектующих к новым узкобаллюстрадным эскалаторам, прошли успешно».

    Ранее компании пришлось отменять, а потом заново объявлять конкурс на разработку рабочей документации. Несмотря на это, КРТИ утверждает, что работы можно начать в середине IV квартала 2022 года. Замена эскалаторов предполагает закрытие станции, реконструкция продлится до ноября 2023 года.

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