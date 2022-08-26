В Петербурге снова ищут автора для документации по реконструкции «Чернышевской». Без этого ее не закрыть на работы

«Метрострой Северной столицы» во второй раз объявил конкурс на разработку рабочей документации по замене эскалаторов на станции метро «Чернышевская». Ранее его пришлось отменять, а Смольный все еще рассчитывает закрыть станцию осенью.



Документация опубликована 26 августа, стартовая цена — порядка 100 млн рублей. Работы необходимо выполнить до 21 апреля 2023 года.



Ранее компания уже объявляла конкурс, однако после жалобы «Гипротяжмаш» в ФАС его пришлось отменять. Несмотря на это, КРТИ утверждает, что работы можно начать в середине IV квартала 2022 года. Замена эскалаторов предполагает закрытие станции, реконструкция продлится до ноября 2023 года. Подрядчиком на эти работы за 2,1 млрд рублей является «Метрострой Северной столицы».

