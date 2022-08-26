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    В Петербурге снова ищут автора для документации по реконструкции «Чернышевской». Без этого ее не закрыть на работы

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    «Метрострой Северной столицы» во второй раз объявил конкурс на разработку рабочей документации по замене эскалаторов на станции метро «Чернышевская». Ранее его пришлось отменять, а Смольный все еще рассчитывает закрыть станцию осенью.

    Документация опубликована 26 августа, стартовая цена — порядка 100 млн рублей. Работы необходимо выполнить до 21 апреля 2023 года.

    Ранее компания уже объявляла конкурс, однако после жалобы «Гипротяжмаш» в ФАС его пришлось отменять. Несмотря на это, КРТИ утверждает, что работы можно начать в середине IV квартала 2022 года. Замена эскалаторов предполагает закрытие станции, реконструкция продлится до ноября 2023 года. Подрядчиком на эти работы за 2,1 млрд рублей является «Метрострой Северной столицы».

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