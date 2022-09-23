В Петербурге определились с датой закрытия метро «Чернышевская» на реконструкцию

Закрыть наземный вестибюль станции «Чернышевская» на вход и выход планируют 25 октября, сообщает 23 сентября пресс-служба КРТИ и комитета по транспорту Петербурга. На станции проведут реконструкцию и вместо трех эскалаторов установят четыре. Срок эксплуатации существующих эскалаторов завершается, и вместо них установят новые. Аналогичные работы были проведены на станции «Технологический институт».

Станцию метро «Чернышевская» закроют на реконструкцию в конце октября этого года. Предполагаемые сроки открытия сдвинули на полгода вперед.

Изменения претерпят также входная группа и внутренние помещения вестибюля. Помимо этого отремонтируют фасады и заменят входные двери, чтобы обеспечить доступность для маломобильных групп населения. Лицевой витраж и виды отделки станции сохранят прежними.

Открыть «Чернышевскую» планируется в мае 2024 года. В конце августа в КРТИ заявляли, что сроки завершения работ останутся прежними — ноябрь 2023 года.