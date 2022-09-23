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    В Петербурге определились с датой закрытия метро «Чернышевская» на реконструкцию

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    Станцию метро «Чернышевская» закроют на реконструкцию в конце октября этого года. Предполагаемые сроки открытия сдвинули на полгода вперед.

    Закрыть наземный вестибюль станции «Чернышевская» на вход и выход планируют 25 октября, сообщает 23 сентября пресс-служба КРТИ и комитета по транспорту Петербурга. На станции проведут реконструкцию и вместо трех эскалаторов установят четыре. Срок эксплуатации существующих эскалаторов завершается, и вместо них установят новые. Аналогичные работы были проведены на станции «Технологический институт».

    Изменения претерпят также входная группа и внутренние помещения вестибюля. Помимо этого отремонтируют фасады и заменят входные двери, чтобы обеспечить доступность для маломобильных групп населения. Лицевой витраж и виды отделки станции сохранят прежними.

    Открыть «Чернышевскую» планируется в мае 2024 года. В конце августа в КРТИ заявляли, что сроки завершения работ останутся прежними — ноябрь 2023 года.

    На время реконструкции станции перевозку пассажиров организуют наземным транспортом. Для этого продлят автобусные маршруты № 21, 136 и 169А и добавят временный автобус № 136М, который будет следовать от метро «Чернышевская» по улице Восстания, улице Жуковского, Лиговскому проспекту до остановки «Станция метро «Площадь Восстания» и обратно — по Невскому проспекту, улицам Маяковского, Жуковского, Восстания, Рылеева, Радищева и Кирочной улице до остановки «Станция метро «Чернышевская». За пассажиропотоком на этих автобусах обещают следить и при необходимости усилить маршруты.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    «Фонтанка» писала, что в МССС возникли проблемы с конкурсом на рабочую документацию. Компания настаивала, что это не сдвинет срок окончания работ по ремонту. Что это за сроки — вопрос неоднозначный. По данным «Фонтанки», в допсоглашении на реконструкцию станции значится 19 месяцев, то есть четвертый квартал 2023 года не рассматривался изначально. Однако еще недавно рамочный контракт города с «Метростроем Северной столицы» действовал как раз до 1 октября 2023 года, продлили его только летом. До тех пор все официальные заявления отталкивались именно от прежнего срока действия контракта.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга

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