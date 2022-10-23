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    Школьница заявила об изнасиловании в туалете клуба на Думской

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    28 комментариев

    Отдых на главной барной улице Петербурга привел школьницу в больницу. Она рассказала о недетской встрече в туалете клуба.

    Вечером субботы в полицию сообщили об изнасиловании 15-летней девушки, стало известно «Фонтанке» 23 октября. Прибывший на Звездную улицу наряд выяснил, что школьница отдыхала вместе с друзьями в клубе на Думской, некий мужчина затащил ее в туалет и совершил насильственные действия сексуального характера.

    Тем же вечером девушка обратилась в больницу, откуда ее отпустили в удовлетворительном состоянии. История может стать уголовным делом.

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    Комментарии 28

    Daster23 Окт 2022 в 13:16
    А что она там делала школьница?
    +6−0
    BobCat223 Окт 2022 в 12:52
    Больше похоже на неудачный опыт, обращение в травму и попытку отмазать кавалера, которому видимо уже есть 18.
    +0−4
    Sonata23 Окт 2022 в 12:50
    Вот и сходила пописать...
    +1−4
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