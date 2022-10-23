Школьница заявила об изнасиловании в туалете клуба на Думской

Отдых на главной барной улице Петербурга привел школьницу в больницу. Она рассказала о недетской встрече в туалете клуба.



Вечером субботы в полицию сообщили об изнасиловании 15-летней девушки, стало известно «Фонтанке» 23 октября. Прибывший на Звездную улицу наряд выяснил, что школьница отдыхала вместе с друзьями в клубе на Думской, некий мужчина затащил ее в туалет и совершил насильственные действия сексуального характера.

Тем же вечером девушка обратилась в больницу, откуда ее отпустили в удовлетворительном состоянии. История может стать уголовным делом.