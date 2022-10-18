Писатель из Шри-Ланки Карунатилака получил Букеровскую премию по литературе за роман «Семь лун Маали Алмейды»

Писатель из Шри-Ланки Шехан Карунатилака получил Букеровскую премию по литератуза роман «Семь лун Маали Алмейды». Об этом сообщается на сайте премии.



Главный герой книги — военный фотограф Маали Алмейда, который после смерти должен в течение семи лун разгадать тайну своей гибели и получить доступ к спрятанным фотографиям, которые «потрясут Шри-Ланку».

Решение жюри объявили вечером 17 октября на церемонии в Лондоне. Председатель комиссии Нил МакГрегор отметил «амбициозность и дерзость» романа, назвав его «метафизическим триллером» и «загробным нуаром».